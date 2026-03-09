Израелската војска денеска соопшти дека започнала бран напади во централен Иран и дека нападнала инфраструктура што им припаѓа на милитантите на Хезболах во Бејрут.

Иран и неговите посредници се чини дека започнале напади исто така, со ракетни и беспилотни напади насочени кон американски дипломатски објект во близина на меѓународниот аеродром во Багдад, кои беа пресретнати од одбранбениот систем C-RAM, соопштија полициски извори.

Напад со беспилотно летало насочен кон американска воена база во близина на аеродромот Ербил во ирачки Курдистан, соопштија безбедносни извори, додека саудиските власти објавија дека пресретнале беспилотно летало источно од нивниот северен регион Џаф.

Густ чад се издигаше од правецот на рафинеријата за нафта Бапко во Бахреин, според сведок на Ројтерс, откако владата соопшти дека ирански напад со беспилотно летало ја погодил областа предизвикувајќи повреди и штети. Бапко Енерџис подоцна прогласи виша сила за своите групни операции по нападот врз рафинеријата, зголемувајќи ги стравувањата за снабдувањето со енергија од регионот.

Американската војска објави дека седмиот Американец починал од повредите здобиени за време на првичниот контранапад на Иран пред една недела, еден ден откако Трамп претседаваше со враќањето во Соединетите Држави на останките од шесте други убиени.

Израелската војска во неделата соопшти дека двајца од нејзините војници се убиени во јужен Либан, што е првата жртва меѓу нејзините војници откако непријателствата меѓу Израел и Хезболах продолжија минатата недела

Војската не даде веднаш дополнителни детали за околностите на инцидентот.

Најмалку четири лица беа убиени кога израелски напад погоди стан во зградата на хотелот „Рамада“ во центарот на Бејрут рано во неделата, а Израел соопшти дека целта биле ирански команданти кои дејствувале во либанскиот главен град.

Според амбасадорот на Иран во ОН, во нападите меѓу САД и Израел загинаа најмалку 1.332 ирански цивили, а илјадници беа ранети.