Израел размислува за анексија на Западниот Брег, по најавите од неколку држави за признавање на палестинска држава

Израел разгледува можност за анексија на Западниот Брег како одговор на најавите за признавање на палестинска држава од страна на Франција и други земји, изјавија тројца израелски функционери за Ројтерс.

Проширувањето на израелскиот суверенитет на Западниот Брег, де факто анексија на земјиште заземено во војната на Блискиот Исток во 1967 година, беше на дневен ред на состанокот на кабинетот за безбедност на премиерот Бенјамин Нетанјаху доцна синоќа, на кој се очекуваше да се фокусира на војната во Газа, изјави член на малиот круг министри.

Не е јасно каде точно би се применила таква мерка и кога, дали само во израелските населби или во некои од нив, или во одредени области на Западниот Брег како долината на Јордан и дали по дискусиите ќе следат конкретни чекори, кои веројатно би подразбирале долг законодавен процес.

Секој чекор кон анексијата на Западниот Брег веројатно би предизвикал широка осуда од Палестинците, кои ја бараат територијата за идна држава, како и од арапските и западните земји. Не е јасно каков е ставот на американскиот претседател Доналд Трамп по ова прашање. Белата куќа и Стејт департментот не одговорија веднаш на барањето за коментар.

Претходното ветување на Нетанјаху за анексирање на еврејските населби и долината на Јордан беше отфрлено во 2020 година во корист на нормализирање на врските со Обединетите Арапски Емирати и Бахреин во таканаречените Абрахамови договори, посредувани од Трамп во неговиот прв мандат.

Соединетите Американски Држави во петокот соопштија дека нема да му дозволат на палестинскиот претседател Махмуд Абас да отпатува во Њујорк на собирот на светските лидери во Обединетите нации, каде што неколку сојузници на САД треба да ја признаат Палестина како држава.

Израел, кој се соочува со зголемени меѓународни критики поради војната во Газа, е лут поради ветувањата на Франција, Велика Британија, Австралија и Канада формално да признаат палестинска држава на самитот за време на Генералното собрание на ОН во септември.

Врховниот суд на Обединетите нации во 2024 година изјави дека окупацијата на палестинските територии од страна на Израел, вклучувајќи го и Западниот Брег, и неговите населби таму се нелегални и треба да се повлечат што е можно поскоро.

Израел тврди дека териториите не се окупирани во правна смисла бидејќи се наоѓаат на спорни земјишта, но Обединетите нации и поголемиот дел од меѓународната заедница ги сметаат за окупирана територија.

Неговите анексии на Источен Ерусалим и Голанската Висорамнина пред неколку децении не донесоа меѓународно признание.

Членовите на владејачката коалиција на Нетанјаху со години бараат Израел формално да анектира делови од Западниот Брег, територија, на која Израел се повикува на библиски и историски врски.