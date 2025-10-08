сре, 8 октомври, 2025

Израел пресретна уште една флотила со помош за Газа, и покрај критиките за лошиот третман на активистите

Коалицијата „Флотила на слободата“ е меѓународна мрежа на пропалестински активистички групи што организира цивилни поморски мисии насочени кон пробивање на израелската блокада на Газа за доставување хуманитарна помош до Палестинците

Медицински возила во Појасот Газа близу Рафа, март 2025 г. | Фото: Ашраф Амра (Ashraf Amra, © 2025 UNRWA), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Нова флотила со помош наменета за Газа беше пресретната од израелската армија, неколку дена откако притворањето на активисти од бродовите упатени кон територијата разурната од војна предизвика меѓународен бес и широки протести.

„Израелската војска ги блокираше сигналите, а најмалку два брода беа запрени. Израелската војска нема законска надлежност над меѓународните води. Нашата флотила не претставува никаква закана“, соопшти Коалицијата на Флотилата на слободата на Инстаграм.

„Три брода – Газа Санбердс, Алаа Ал-Наџар и Анас Ал-Шариф – беа нападнати и нелегално пресретнати од израелската војска“ рано наутро, 220 км од брегот на Газа, рекоа организаторите на X. Се наведува дека друг брод, „Совест“, исто така, бил под напад.

Израелското министерство за надворешни работи потврди дека пресретнало бродови што се обидувале да стигнат до Газа и дека оние на бродот ќе бидат префрлени во израелско пристаниште каде што ќе бидат депортирани.

„Уште еден залуден обид да се пробие законската поморска блокада и да се влезе во борбена зона заврши безуспешно“, соопшти министерството во објава на интернет.

Коалицијата „Флотила на слободата“ е меѓународна мрежа на пропалестински активистички групи што организира цивилни поморски мисии насочени кон пробивање на израелската блокада на Газа за доставување хуманитарна помош до Палестинците таму.

Бродовите превезуваа помош во вредност од повеќе од 110.000 долари во лекови, респираторна опрема и прехранбени производи наменети за гладните во болниците во Газа, соопшти ФФК.

Инцидентот беше втор ваков настан во последните денови, откако Израел пресретна околу 40 бродови и притвори повеќе од 450 активисти во конвој за помош, Глобалната флотила Сумуд, кој исто така се обидуваше да достави залихи во Газа.

Некои активисти на бродот – вклучувајќи ја и шведската активистка за климатски промени Грета Тунберг – тврдеа дека биле подложени на брутално физичко и вербално малтретирање од страна на израелските сили за време на нивното притворање оваа недела.

Нивното притворање предизвика масовни протести низ цела Европа.

