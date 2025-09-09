Израел планира копнена офанзива и нареди иселување од Газа

Израелската војска во вторник им нареди на жителите на градот Газа да се евакуираат пред нова офанзива, откако Израел предупреди дека ќе ги засили своите воени напади во појасот Газа во моќен ураган ако Хамас не ги ослободи последните заложници што ги држи.

Жителите на градот со еден милион Палестинци со недели очекуваат напад, откако израелската влада смисли план да му нанесе фатален удар на Хамас во она што го нарекува последно преостанато упориште на милитантната група.

„Им велам на жителите на Газа, искористете ја оваа можност и слушајте ме внимателно: предупредени сте – тргнете се од таму!“, рече израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху.

Наредбите за евакуација предизвикаа паника и конфузија кај жителите на најголемиот урбан центар на појасот Газа. Некои рекоа дека нема да имаат друг избор освен да заминат на југ, но повеќето рекоа дека ќе останат бидејќи ниедно друго место не е безбедно.

„И покрај бомбардирањето во изминатата недела, се спротивставив на заминувањето, но сега ќе одам да бидам со мојата ќерка“, рече Ум Мохамед, 55-годишна мајка на шест деца.

Жителите на Газа веќе беа раселени неколку пати откако започна војната во октомври 2023 година, движејќи се помеѓу северот и југот на крајбрежната енклава, во влошување на хуманитарната криза што доведе до глад.

Израелската војска им наложи на жителите на градот Газа да се преселат во јужната област Ал-Маваси во Кан Јунис, која ја означи како хуманитарна зона.

Нетанјаху рече дека израелските сили се организираат и се собираат во градот Газа за копнен маневар, но досега немаше нов напредок на тенковите за продлабочување на копнената офанзива во вторник.

Израелскиот министер за одбрана Израел Кац рече дека војската ќе ја засили својата кампања ако Хамас не ги ослободи последните заложници што ги држи и не се предаде.

Преземањето на градот ги комплицира напорите за прекин на огнот за ставање крај на речиси двегодишната војна. Надежите беа насочени кон медијациските напори за постигнување прекин на огнот што ќе го спречи планот на Израел.

Катар врши притисок врз лидерите на Хамас да „одговорат позитивно“ на најновиот договор за прекин на огнот во Газа, предложен од САД, за време на разговорите во Доха во понеделник, изјави за Ројтерс официјален претставник информиран за разговорите.

Хамас соопшти дека добил некои идеи од страна на САД за постигнување договор за прекин на огнот во Газа и дека со медијаторите разговара за начините за развој на тие идеи.

Израел го прифати предлогот за прекин на огнот од американскиот претседател Доналд Трамп, изјави во понеделник израелскиот министер за надворешни работи, Гидеон Саар.

Офанзивата доаѓа откако неколку европски земји, налутени од бомбардирањето на Израел во Газа, изјавија дека ќе признаат палестинска државност на Генералното собрание на Обединетите нации овој месец, потег што Израел го отфрла.

Меѓународните критичари велат дека планот на Израел, кој вклучува демилитаризација на целиот појас додека Израел ја презема безбедносната контрола врз него, би можел да ја продлабочи хуманитарната состојба на 2,2 милиони жители, каде што е прогласен глад во некои области.

Нетанјаху рече дека Израел немал друг избор освен да ја заврши работата и да го порази Хамас, со оглед на тоа што милитантната група одби да го положи оружјето. Хамас изјави дека нема да се разоружа доколку не се воспостави независна палестинска држава.