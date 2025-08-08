Израел одлучи да преземе контрола врз градот Газа

Израелскиот политичко-безбедносен кабинет утрово одобри план за преземање контрола врз градот Газа, додека земјата ги проширува своите воени операции и покрај засилените критики дома и во странство поради разорната речиси двегодишна војна. Додека Нетанјаху вчера изјави дека Израел има намера да преземе воена контрола врз целиот Појас Газа, планот одобрен денеска се фокусира конкретно на Газа, најголемиот град во енклавата, кој се наоѓа на нејзиниот север.

„Израелските одбранбени сили ќе се подготват да ја преземат контролата врз Газа, а воедно ќе обезбедат хуманитарна помош за цивилното население надвор од борбените зони“, се вели во соопштението од канцеларијата на премиерот Бенјамин Нетанјаху, осврнувајќи се на израелските одбранбени сили.

Репортерот на „Аксиос“, Барак Равид, повикувајќи се на израелски функционер, изјави на „Х“ дека планот вклучува евакуација на палестинските цивили од Газа и започнување копнена офанзива таму.

На прашањето дали Израел ќе ја преземе целата крајбрежна територија, Нетанјаху во интервјуто во четвртокот му рече на Бил Хемер од „Фокс њуз“ дека има таква намера. Но, тој рече дека Израел сака да ја предаде територијата на арапските сили кои ќе ја управуваат. Тој не објасни за аранжманите за управување или кои арапски земји би можеле да бидат вклучени.

„Не сакаме да го задржиме, сакаме да имаме безбедносен периметар. Не сакаме да го управуваме“, рече тој.

Израелските претставници го опишаа претходниот состанок оваа недела со шефот на војската како напнат, велејќи дека воениот шеф Ејал Замир се спротивставил на проширувањето на израелската кампања.

Меѓу сценаријата што се разгледуваат пред безбедносниот состанок беше постепено преземање на областите во Газа што сè уште не се под воена контрола, рече еден владин извор, зборувајќи под услов да остане анонимен.

Предупредувања за евакуација може да им бидат издадени на Палестинците во одредени области на Газа, што потенцијално ќе им даде неколку недели пред војската да влезе, додаде лицето.

Во своето соопштение од петокот, канцеларијата на Нетанјаху соопшти дека огромното мнозинство членови на политичкиот и безбедносниот кабинет веруваат дека алтернативниот план презентиран во кабинетот нема да го резултира со пораз на Хамас, ниту со враќање на заложниците.

Тоталната контрола врз територијата би ја поништила одлуката на Израел од 2005 година со која ги повлече израелските граѓани и војници од Газа, задржувајќи ја контролата врз нејзините граници, воздушниот простор и комуналните услуги.

Десничарските партии ја обвинуваат таа одлука за повлекување за освојувањето на власта таму од страна на милитантната палестинска група Хамас на изборите во 2006 година.

Не беше јасно дали Нетанјаху предвидувал продолжено преземање или краткорочна операција. Израел постојано повторува дека има за цел да го расформира Хамас и да ги ослободи израелските заложници.

Хамас во соопштение ги нарече коментарите на Нетанјаху очигледен преврат против преговарачкиот процес.

„Плановите на Нетанјаху за проширување на агресијата потврдуваат без сомнение дека тој се стреми да се ослободи од своите заробеници и да ги жртвува“, се вели во соопштението.

Арапските земји би поддржиле само она за што Палестинците се согласуваат и одлучуваат, изјавил јордански официјален извор за Ројтерс, додавајќи дека безбедноста во Газа треба да се управува преку легитимни палестински институции.

Официјалниот претставник на Хамас, Осама Хамдан, изјави за Ал Џезира дека групата ќе се однесува кон секоја сила формирана за управување со Газа како окупаторска сила поврзана со Израел.

Претходно, Израел и САД го отфрлија египетскиот предлог, поддржан од арапските лидери, кој предвидуваше создавање административен комитет од независни, професионални палестински технократи на кои им е доверено управувањето со Газа по војната.