Израел не дозволува отворање на границата на Газа со Египет додека Хамас не ги врати телата на сите заложници

Граничниот премин Рафах меѓу Газа и Египет ќе остане затворен до понатамошно известување, соопшти Израел, откако палестинската амбасада во Каиро најави дека единствениот излез на Газа кон надворешниот свет ќе биде повторно отворен во понеделник.

Во соопштението од канцеларијата на Бенјамин Нетанјаху се вели дека повторното отворање на Рафах ќе зависи од тоа како Хамас ќе ја исполни својата улога во прекинот на огнот за враќање на останките на сите 28 мртви заложници. Министерството за надворешни работи на Израел претходно соопшти дека преминот веројатно ќе биде повторно отворен во недела.

Израелската војска доцна во саботата соопшти дека Црвениот крст ги примил телата на двајца заложници држени во Газа како дел од договорот за прекин на огнот, што значи дека останките на 12 заложници сега се предадени.

Предавањето на останките е меѓу клучните точки – заедно со испораките на помош во Газа и иднината на опустошената територија – во процесот на прекин на огнот, кој треба да стави крај на двегодишната војна.

Преминот Рафах е единствениот што не бил контролиран од Израел пред војната. Затворен е од мај 2024 година, кога Израел ја презеде контролата врз страната на Газа. Целосно повторно отворање на преминот би им го олеснило на Палестинците барањето медицински третман, патувањето или посетата на семејството во Египет.

Израел ги враќа телата на Палестинците без имиња, само со броеви. Министерството за здравство на Газа објавува фотографии од нив на интернет, надевајќи се дека семејствата ќе се јават.

„Исто како што ги зедоа своите заробеници, ние ги сакаме нашите заробеници. Донесете ми го мојот син, вратете ги сите наши деца“, рече солзливата Иман Сакани, чиј син исчезна за време на војната. Таа беше меѓу десетиците загрижени семејства што чекаа во болницата Насер. Една жена клекна, плачејќи над тело откако го идентификуваше.

Како дел од договорот за прекин на огнот, Израел во саботата врати 15 тела на Палестинци во Газа, со што вкупниот број што го врати се искачи на 135. Во меѓувреме, урнатините на Газа се пребаруваат за мртвите. Новопронајдените тела го доведоа бројот на палестински жртви над 68.000, според Министерството за здравство. Илјадници луѓе сè уште се водат како исчезнати, според Црвениот крст.

Милитантите предводени од Хамас убија околу 1.200 луѓе, претежно цивили, и киднапираа 251 лице во нападот врз јужен Израел на 7 октомври 2023 година, што ја предизвика војната.

Доналд Трамп го предупреди Хамас дека ќе даде зелено светло за продолжување на војната од страна на Израел доколку милитантната група не ги врати останките на сите мртви заложници. Хамас изјави дека е посветен на договорот за прекин на огнот, но дека враќањето на останките е попречено од уништувањето и присуството на неексплодирани бомби. Групата им кажа на медијаторите дека некои останки се во области контролирани од израелските трупи.

Хамас, пак, ги повика медијаторите да го зголемат протокот на хуманитарна помош во Газа за нејзините 2 милиони луѓе. Постојано се затвораат премините и израелските ограничувања за хуманитарните групи.