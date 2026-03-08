Израел во неделата ги нападна јужен Либан, Бејрут и складиште за нафта во Техеран, додека војната на Блискиот Исток продолжува да ескалира, а премиерот Бенјамин Нетанјаху вети „многу изненадувања“ за следната фаза од конфликтот, пренесува Асошиејтед Прес.

Иран, исто така, нападна постројка за десалинизација во Бахреин. Претходно во неделата, иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, рече дека американски воздушен напад оштетил иранска постројка за десалинизација на островот Кешм, предупредувајќи дека со тоа „САД поставиле преседан, а не Иран“. Таквата инфраструктура е клучна за снабдувањето со вода за пиење во сушните пустини на Заливот.

Конфликтот ги потресе глобалните пазари, го наруши воздушниот сообраќај и го остави водството на Иран ослабено од стотици израелски и американски воздушни напади.

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан во неделата се закани дека ќе ги засили нападите врз американски цели низ Блискиот Исток. Тој се чини дека се повлече од помирувачките коментари кон своите соседи од Заливот во саботата. Овие коментари, во кои тој се извинуваше за нападите врз нивна територија, брзо беа побиени од иранските тврдокорни елити.

Земјите од Заливот, Бахреин, Кувајт и Обединетите Арапски Емирати, објавија дека во неделата биле лансирани дополнителни ирански ракети кон нив, вклучувајќи неколку што погодиле нови категории цивилна инфраструктура.

Фабриките за десалинизација снабдуваат вода со милиони жители во регионот, предизвикувајќи нови стравувања од ризици во повеќе исушени пустински земји.

Доказите сугерираат дека смртоносната експлозија во иранско основно училиште веројатно била воздушен напад на САД. Нападот од 28 февруари предизвика најголем број пријавени цивилни жртви од почетокот на војната, предизвикувајќи жестоки критики од Обединетите нации и набљудувачите за човекови права. САД не ја прифатија одговорноста, но рекоа дека го истражуваат случајот.

Бројот на жртви продолжува да расте. Според официјални лица во тие земји, најмалку 1.230 луѓе во Иран, повеќе од 300 во Либан и околу десетина во Израел се убиени.