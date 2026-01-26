Израел соопшти дека ќе се согласи на повторно отворање на граничниот премин Рафа кон Египет, дури откако ќе заврши воената операција за пронаоѓање на телото на последниот израелски заложник во Појасот Газа, полицаецот Ран Гвили, пренесува Би-Би-Си Њуз.

Преминот Рафа во најголем дел е затворен од мај 2024 година, кога израелските сили ја презедоа контролата врз палестинската страна. Според договорите, започнати во октомври, во првата фаза на прекинот на огнот меѓу Израел и Хамас, тој требаше повторно да биде отворен.

Но израелската влада го услови тоа со враќањето на телото на Гвили од страна на Хамас.

Во неделата израелската армија објави дека започнала нова операција за наоѓање на телото во северниот дел на Газа. Израелските медиуми пренесоа дека пребарувањето се одвива на гробишта во градот Газа и дека може да трае неколку дена.

Од кабинетот на премиерот Бенјамин Нетанјаху соопштија дека Израел се согласил на „ограничено отворање“ на преминот Рафа само за пешачки сообраќај и под целосен израелски надзор.

„По завршувањето на оваа операција, и во согласност со договорот со САД, Израел ќе го отвори преминот Рафа“, се наведува во соопштението.

Израелски весник објави дека преминот ќе биде под целосна израелска контрола, вклучувајќи и проверка на списоците за влез и излез, како и дополнителна контролна точка кај т.н. Жолта линија, зоната што според договорот за примирје останува под израелска контрола.

Израелската армија наведува дека операцијата се темели на долгогодишно разузнавачко собирање информации и дека телото на Гвили можеби се наоѓа во населбите Шејаија и Дараџ Туфах, источно од Жолтата линија.

На терен биле распоредени специјализирани тимови, меѓу кои и рабини, форензичари и стоматолошки експерти со мобилни рендген-апарати.

Во меѓувреме, военото крило на Хамас, Бригадите Изедин ал-Касам, соопшти дека им доставило на посредниците информации за можната локација на телото, додавајќи дека израелските сили пребаруваат една од тие точки.

Семејството на Гвили повторно истакна дека се противи на отворање на преминот Рафа пред неговото тело да биде вратено во Израел.

„Најпрво Ран мора да се врати дома“, порачаа тие.

24-годишниот Гвили беше убиен за време на нападот на Хамас врз јужен Израел на 7 октомври 2023 година, по што неговото тело беше однесено во Газа.

Во меѓувреме, американски и други посредници продолжуваат да вршат притисок врз двете страни за напредок во мировниот план на претседателот Доналд Трамп.

Во саботата американскиот специјален пратеник Стив Виткоф и зетот на Трамп, Џаред Кушнер, се сретнаа со Нетанјаху, а разговорите беа оценети како „конструктивни и позитивни“.

Првата фаза од договорот предвидува прекин на огнот, размена на заложници и затвореници, делумно повлекување на израелските сили и зголемена испорака на хуманитарна помош.

Втората фаза треба да вклучи формирање нова технократска палестинска влада во Газа, реконструкција и целосна демилитаризација на територијата, вклучувајќи го и разоружувањето на Хамас.