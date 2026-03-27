Израел ќе ги засили нападите врз Иран како резултат на континуираните ракетни напади од Иран, вели Израел Кац, предупредувајќи дека иранците ќе платат „висока цена“, објави Гардијан.

„И покрај предупредувањата, пукањето продолжува – следствено, нападите на Израелските одбранбени сили во Иран ќе се интензивираат и ќе се прошират на други цели во секторите што му помагаат на режимот да развие и да користи воени средства против израелските цивили. Тие ќе платат висока цена, сè поголема, за ова воено злосторство“, рече Кац во видео објавено од неговата канцеларија.

Повеќе од 1.900 луѓе се убиени, а најмалку 20.000 се повредени во Иран од почетокот на нападите на САД и Израел, изјави во петокот Марија Мартинез од Меѓународната федерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина (IFRC), повикувајќи се на бројки обезбедени од иранската Црвена полумесечина.

Мартинез рече дека Иранската Црвена полумесечина продолжува да служи како единствена национална хуманитарна организација што работи низ целата земја во услови на ескалација на конфликтот.