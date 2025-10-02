Израел ја запре флотилата со помош за Газа, приведени Грета Тунберг и други активисти

Шведската активистка Грета Тунберг и други патници на флотилата која носи помош кон Газа беа приведени од израелската војска. Повеќе од десетина бродови од Глобалната флотила Сумуд (GSF) претходно беа пресретнати од израелска војска, предизвикувајќи глобално незадоволство.

Флотилата се обидува да ја пробие 18-годишната блокада на Газа од страна на Израел и да достави помош во енклавата опустошена од војната користејќи бродови што пловат од пристаништата преку Медитеранот. Во четвртокот, 28 бродови на GSF сè уште пловеа и беа на околу 46 наутички милји од Газа, додека 16 бродови беа пресретнати, според GSF.

Организаторите на флотилата го окарактеризираа пресретнувањето на бродовите од страна на Израел како нелегален напад врз хуманитарци, додека Израел рече дека активистите не биле заинтересирани за помош, туку за провокација.

Првите бродови беа пресретнати и запрени од израелските сили во среда вечерта по локално време на околу 70 наутички милји од Газа, според GSF, кој го обвини Израел за агресивно таргетирање на неговите бродови.

GSF на Телеграм соопшти дека еден брод бил намерно удрен, додека два други биле цел на водени топови. Објави видео за кое рече дека покажува како бродот Јулара е погоден со водени топови, додавајќи дека никој на бродот не е повреден.

Министерството за надворешни работи на Израел соопшти дека неколку бродови биле безбедно запрени и дека нивните патници се префрлени во израелско пристаниште.

„Грета и нејзините пријатели се безбедни и здрави“, соопшти министерството на X, осврнувајќи се на Тунберг, која може да се види како седи на подот опкружена со воен персонал во видеото што ја придружува објавата на социјалните медиуми.

GSF го нарече пресретнувањето на бродовите од страна на Израел нелегален напад врз невооружени хуманитарци.

„Ги повикуваме владите и меѓународните институции да бараат нивна итна безбедност и ослободување“, соопшти организацијата на Телеграм.

Меѓународната реакција против постапките на Израел беше брза, а демонстранти ги преплавија улиците во Италија и Турција, а странските лидери го изразија својето негодување.

Пресретнувањата доаѓаат само неколку дена откако американскиот претседател Доналд Трамп го претстави својот мировен предлог за ставање крај на војната во Газа заедно со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во Вашингтон.

Флотилата се состои од повеќе од 500 учесници од десетици земји кои имаат за цел да достават храна, вода и лекови до цивилите во Газа, според организаторите.

Конвојот исплови од Барселона, Шпанија, на 31 август и е следен и помогнат од други бродови на активисти од различни медитерански пристаништа додека се приближуваше кон Газа.

Меѓу учесниците се екипаж од Шпанија и Италија, како и Тунберг – која беше депортирана од Израел во јуни откако друг брод за помош на кој се движеше кон Газа беше пресретнат од Израел.

Речиси две години по почетокот на војната на Израел во енклавата, Газа е зафатена од ескалација на смртта и гладот, бидејќи Израел ја блокира многу потребната помош да стигне до Палестинците. Во август, Интегрираната класификација на фази на безбедност на храната, поддржана од ОН, објави дека делови од Газа доживуваат вештачки глад.

Неколку часа пред бродовите да бидат пресретнати во среда, израелското Министерство за надворешни работи соопшти дека неговата морнарица контактирала со флотилата и ги замолила да го променат курсот.

„Израел ја информираше флотилата дека се приближува до активна борбена зона и ја крши законската поморска блокада“, објави министерството на X. Единствената цел на флотилата била провокација, тврдеше министерството.

Министерството претходно соопшти дека постојано нудело алтернативни патишта за влез на помошта во Газа, вклучително и трансфер преку пристаништето Ашкелон во Израел.

Сепак, организаторите на флотилата изјавија за CNN дека нема да ја прифатат понудата да ја дадат помошта на никого освен на наменетите приматели, а тоа се цивилите во Газа.