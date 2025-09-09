вто, 9 септември, 2025

Израел изврши воздушен напад врз раководството на Хамас во Катар

Експлозии одекнаа во главниот град на Катар, Доха откако Израел соопшти дека нападнал високи лидери на Хамас, меѓу нив и Халил ал-Хаја. Катар, ОАЕ и Саудиска Арабија остро ја осудија акцијата, предупредувајќи дека таа го загрозува мировниот процес

Доха, Катар | Фото: Zairon, CC BY 4.0, Викимедија комонс

Израел во вторникот изврши воздушен напад врз лидери на Хамас во Катар, проширувајќи ги своите воени операции и на Заливот, каде палестинското движење со години ја има својата политичка база, објави Ројтерс.

Катар, кој заедно со Египет посредува во преговорите за прекин на огнот во речиси двегодишната војна во Газа, го осуди нападот како „кукавички“ и го оцени како флагрантно кршење на меѓународното право.

Два извора од Хамас изјавија за Ројтерс дека членовите на делегацијата за преговори преживеале, иако цел биле високи лидери на организацијата, меѓу кои и Халил ал-Хаја, шеф во егзил и главен преговарач. Нападот следеше по вооружен инцидент кај Ерусалим, кога вооружено крило на Хамас уби шест лица на автобуска постојка.

Нападот, според дипломатски извори, сериозно ги загрозува шансите за прекин на огнот, особено бидејќи преговорите се одвиваа токму во Катар.

Обединетите Арапски Емирати го нарекоа израелскиот напад врз Доха „отворено и кукавичко дело“, а Саудиска Арабија го осуди како „брутална агресија врз катарскиот суверенитет“.

Во меѓувреме, израелската армија издаде наредба за евакуација на населението во градот Газа, најголемиот град во појасот Газа, најавувајќи дека ќе го „уништат“ подрачјето за да ја уништат инфраструктурата на Хамас.

Жителите изјавија дека владее паника, вклучително и во кампот за раселени лица со тешки болести. „Нема веќе место, ни на југ, ни на север. Сосема сме заробени“, рече Баџес ал-Калди, раселен пациент со рак.

Израел досега уби неколку високи лидери на Хамас од почетокот на конфликтот во октомври 2023 година, кога палестинското движење уби 1.200 лица и зеде 251 заложник, според израелски податоци.

Во рамки на војната, Израел спроведе воздушни напади и врз цели во Либан, Сирија, Иран и Јемен. Таму беа нападнати групи поддржани од Иран, Хезболах и Хутите кои возвратија со свои напади врз Израел.

