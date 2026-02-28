Израел соопшти дека започнува превентивен воен напад врз Иран, тврдејќи дека целта е спречување на обновување на иранската нуклеарна програма. Истовремено, американски претседател Доналд Трамп изјави дека и американската војска започнала големи борбени операции во Иран.

Властите во Ерусалим наредија училиштата и работните места да останат затворени до понеделник, а луѓето се повикани да избегнуваат излегување освен ако не се работници од суштинска важност, објави Гардијан.

Премиерот на Израел, Бенјамин Нетанјаху рече дека нападите врз Иран имале за цел отстранување на „егзистенцијална закана“ и му се заблагодари на Трамп.

„Израел и Соединетите Американски Држави започнаа операција за отстранување на егзистенцијалната закана што ја претставува терористичкиот режим во Иран. Му благодарам на нашиот голем пријател, претседателот Доналд Трамп, за неговото историско водство“, изјави Нетанјаху.

Жителите на Техеран во Иран пријавија повеќе експлозии до 10:30 часот, фокусирани во областа Пастер во главниот град каде што се наоѓа претседателската канцеларија, заедно со канцелариите на Советот за национална безбедност. Ранетите беа однесени со амбулантни возила.

Напади беа извршени и врз канцелариите на врховниот лидер и собранието на експерти, телото што го избира иранскиот врховен лидер. Целта се чини дека била да се наштети на политичкото раководство на Иран. Ирански извори изјавија дека врховниот лидер не е во Техеран, туку на безбедна, непозната локација.

Не е потврдено убиство на ниту еден функционер, и покрај гласините дека претседателот Масуд Пезешкјан бил цел на нападот.

Штабот на Исламската револуционерна гарда исто така беше нападнат , а беа пријавени значителен број смртни случаи и повредени.

Но, експлозии се пријавуваа низ целата земја, вклучително и во Ком, Тебриз, Керманшах, Лорестан, Хорамабад и Карај.

Кибер нападите беа исто така во тек, а иранските жители пријавија дека интернетот забавува, што го отежнува известувањето за тоа што се случува.

Ебрахим Азизи, претседателот на парламентарната комисија за национална безбедност, напиша на X: „Ве предупредивме, но сега тргнавте по пат што е надвор од ваша контрола“.

Иранските официјални лица ветија катастрофален одговор и се чини дека веруваат дека ова е почеток на целосна воена размена, а не ограничена акција на САД со цел да се принуди Иран да ја промени својата преговарачка позиција.