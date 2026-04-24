Израел и Либан го продолжија прекинот на огнот за три недели на состанок во Белата куќа, посредуван од претседателот Доналд Трамп, кој рече дека е подготвен да почека најдобриот договор за да го заврши конфликтот со Иран. Борбите меѓу Израел и милитантите на Хезболах, поддржани од Иран, во Либан се една од бројните пречки за решавање на поширокиот осумнеделен регионален конфликт, заедно со нуклеарните амбиции на Иран и контролата врз клучниот Ормуски теснец.

Трамп рече дека не брза да постигне мировен договор и сака тој да биде вечен, додека продолжува да тврди дека САД имаат јасна предност во поморскиот ќорсокак во теснецот.

Еден ден откако Иран се пофали со својата затегната контрола врз клучниот бродски коридор, Трамп ја отфрли заканата што ја претставуваат бродовите на Иран и рече дека верува оти Техеран е спречен да склучи договор бидејќи неговото раководство е во превирања.

Во четврток, тој рече дека американската морнарица има наредба да пука и убива ирански бродови што поставуваат мини во теснецот и дека САД би можеле да го уништат за еден ден секое обновување на оружјето што Иран можеби го направил за време на прекинот на огнот што е во сила од 8 април.

Но, пловењето во преминот остана ефикасно блокирано, а иранското заробување на два огромни товарни брода беше потсетник дека САД се борат да ја задржат контролата врз теснецот, а Техеран продолжи да предизвикува проблеми за пазарите на нафта и да претставува големи притисоци за глобалната економија.

Цените на нафтата продолжија да растат во петокот, бидејќи прекинот на огнот остана нестабилен, а блокадата на теснецот не беше решена. Фјучерсите за суровата нафта од типот Брент скокнаа за повеќе од 1%, а американската сурова нафта, исто така, доби 1%.

Употребата на мали, брзи бродови од страна на Иран за заробување на контејнерските бродови фрла сомнеж врз сугестиите на Трамп дека американските сили ги оневозможиле неговите поморски закани и ги нагласи еволуирачките тактики на Техеран во теснецот, додека се спротивставуваше на пресретнувањето од страна на САД на танкери за нафта поврзани со Иран и други бродови.

Врховниот лидер на Иран, ајатолахот Моџтаба Хамнеи, во четврток го отфрли тврдењето на Трамп за неред во раководството, опишувајќи го како медиумски операции на непријателот за злонамерно поткопување на иранското единство и безбедност.

„Единството ќе стане посилно и поцврсто, а непријателите ќе станат послаби и попонижени“, рече тој во објава на X, додека остануваше подалеку од очите на јавноста откако ја презеде функцијата од својот татко, покојниот ајатолах Али Хамнеи, кој беше убиен во американските напади во раните денови од војната што започна на 28 февруари.

Продолжениот конфликт го продлабочи јазот меѓу САД и НАТО, при што Трамп постојано ги критикуваше членовите за тоа што не ги поддржаа американските операции. Вашингтон сега размислува за казнување на тешките земји, како што е Шпанија, според опциите за политика што се разгледуваат во блокот, изјави американски функционер за Ројтерс.

Опциите се детално опишани во белешка во која се изразува фрустрација поради перципираната неподготвеност или одбивање на некои сојузници да им дадат на САД права за пристап, базирање и прелет за војната во Иран, изјави функционерот под услов на анонимност.