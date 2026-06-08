Израелската војска сега потврди дека нејзините воздухопловни сили погодиле неколку цели во петрохемискиот комплекс во Махшахр, во југозападен Иран. Ова е првиот удар врз енергетска инфраструктура откако Трамп објави прекин на огнот во април.

Иранската Исламска револуционерна гарда соопшти дека започнала напади врз израелските воздухопловни бази Неватим и Тел Ноф како одговор на нападот врз радарските места во Иран, објави иранската новинска агенција ФАРС.

ИРГК, исто така, соопшти дека е подготвена за секаков сценарио и за широко распространети операции на сите фронтови, според ФАРС.

Американскиот амбасадор во Израел, Мајк Хакаби, потврди дека иранските ракети го погодиле Израел во неделата. Тој објави дека слушнал „гласни експлозии над глава“ и дека е во засолниште, во посебна објава на Х.

Петрохемиската фабрика Карун во близина на југозападниот град Бандар-е-Махшахр во Иран е оштетена од израелски проектил, изјави утрово заменик-гувернерот за безбедност на покраината Хузестан, според вестите од Фарс.

Американскиот претседател Доналд Трамп разговараше со Бенјамин Нетанјаху и го повика да се воздржи од понатамошни напади бидејќи „сме блиску до тоа да направиме нешто добро во однос на договорот“, според американски функционер цитиран од Аксиос.

Белата куќа и канцеларијата на израелскиот премиер не одговорија веднаш на барањата за коментар.

Минатата недела, Трамп го прекори Нетанјаху со непристојности во телефонски разговор.

Часови пред Израел да го удри Иран, Трамп изјави за Фајненшл тајмс дека новите напади од Иран или Израел нема да имаат никакво влијание врз договорот.

„Јас одлучувам. Јас одлучувам сè. Нетанјаху не одлучува“, рече тој.

Техеран долго време вели дека секој мировен договор со САД ќе зависи од прекин на огнот што ќе се почитува и во Либан, кој Израел го нападна во март во потрага по борците на Хезболах поддржани од Иран, кои испукаа ракети и беспилотни летала преку границата во солидарност со Техеран.

Пред недела, Иран не го нападна Израел откако прекинот на огнот во пошироката војна започна во април, иако Хезболах го стори тоа.

Цените на нафтата Брент скокнаа за повеќе од 3 долари за барел во понеделник, заради обновените напади врз Либан од страна на Израел еден ден претходно, но исто така добија дополнителен интензитет откако Израел го нападна и Иран.