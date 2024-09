Израел: Го убивме лидерот на Хезболах

Израелската војска објави дека го убила лидерот на Хезболах, Хасан Насрала, во напад на Бејрут.

Војската соопшти дека извршила прецизен воздушен напад за време на состанокот на раководството на Хезболах во неговото седиште во Дахија, јужно од Бејрут.

Се наведува дека во нападот биле убиени неколку команданти на Хезболах.

⚡️BREAKING: Over 20 different violent airstrikes by “Israel” all around the suburbs of Beirut, Lebanon.

This is a massacre being committed while the world remains silent. pic.twitter.com/5GW4TzkgrZ

— Suppressed News. (@SuppressedNws) September 27, 2024