Израел го ратификуваше договорот со Хамас за прекин на огнот во Газа

Портпаролот на израелската влада изјави дека прекинот на огнот ќе стапи на сила во рок од 24 часа по што заложниците држени во Газа ќе бидат ослободени во рок од 72 часа.

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Бомбардирање на Градот Газа | Фото: Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0, Викимедија комонс

Израелската влада денеска го ратификуваше договорот за прекин на огнот со палестинската милитантна група Хамас, отворајќи го патот за прекин на непријателствата во Газа во рок од 24 часа и ослободување на израелските заложници држени таму во рок од 72 часа потоа.

Израелскиот кабинет го одобри договорот рано наутро во петокот, околу 24 часа откако медијаторите го објавија договорот, кој повикува на ослободување на израелските заложници во замена за палестинските затвореници и почеток на постепено повлекување на израелските трупи од Газа, според иницијативата на американскиот претседател Доналд Трамп за прекин на двегодишната војна во Газа.

„Владата токму сега ја одобри рамката за ослободување на сите заложници – живите и починатите“, се вели во англиската верзија на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во X профилот на англиски јазик.

Војната ја продлабочи меѓународната изолација на Израел и го преврте Блискиот Исток, еволуирајќи во регионален конфликт во кој се вклучија Иран, Јемен и Либан. Исто така, ги тестираше односите меѓу САД и Израел, при што Трамп се чини дека го губи трпението со Нетанјаху и врши притисок врз него да постигне договор.
Израелците и Палестинците се радуваа откако беше објавен договорот, најголемиот чекор досега за завршување на двегодишната војна во која беа убиени над 67.000 Палестинци, и враќање на последните заложници заробени од Хамас во смртоносните напади што го започнаа нападот.

Шефот на Хамас во Газа, протеран од Газа, Калил Ал-Хаја, изјави дека добил гаранции од САД и други медијатори дека војната е завршена.

Портпаролот на израелската влада изјави дека прекинот на огнот ќе стапи на сила во рок од 24 часа од одобрувањето на договорот од страна на владата. По тој 24-часовен период, заложниците држени во Газа ќе бидат ослободени во рок од 72 часа.
Се верува дека дваесет израелски заложници сè уште се живи во Газа, додека 26 се претпоставува дека се мртви, а судбината на двајца е непозната. Хамас посочи дека пронаоѓањето на телата на мртвите може да потрае подолго од ослободувањето на оние што се живи.

Откако договорот ќе стапи во сила, камиони со храна и медицинска помош ќе навлезат во Газа за да им помогнат на цивилите, од кои стотици илјади се засолнуваат во шатори откако израелските сили ги уништија нивните домови и ги срамнија со земја цели градови.

Договорот, доколку биде целосно имплементиран, ќе ги зближи двете страни повеќе од кој било претходен обид за запирање на војната.

Многу работи сè уште би можеле да тргнат наопаку. Дури и по потпишувањето на договорот, палестински извор рече дека списокот на стотици Палестинци што треба да бидат ослободени не е финализиран. Групата бара слобода за некои од најистакнатите палестински осуденици што се наоѓаат во израелските затвори, како и за стотици луѓе притворени за време на израелскиот напад.
Понатамошните чекори во планот на Трамп од 20 точки сè уште не се дискутирани. Тие вклучуваат како ќе се управува со разурнатиот Појас Газа кога ќе завршат борбите и конечната судбина на Хамас, кој досега ги отфрла барањата на Израел да се разоружа.
Нетанјаху, исто така, се соочува со скептицизам од неговата владина коалиција, бидејќи многумина долго време се спротивставуваа на каков било договор со Хамас. Министерот за национална безбедност од крајната десница, Итамар Бен-Гвир, рече дека ќе гласа за соборување на владата ако Хамас не биде распуштен.

