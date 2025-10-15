Израел го ограничува влезот на хуманитарна помош во Газа, примирјето на тест 

Хамас е обвинет дека го прекршил договорот со тоа што ги задржал телата на заложниците, но палестинските милитанти тврдат дека се соочуваат со пречки при нивното пронаоѓање.

Кревкото примирје во Газа во вторникот се најде на првиот сериозен тест, кога Израел соопшти дека ќе го преполови количеството хуманитарна помош што влегува во уништената палестинска територија, а граничниот премин Рафах со Египет нема да се отвори како што било планирано, обвинувајќи го Хамас за доцнењето во враќањето на телата на заложниците, пренесува „Гардијан“.

Синоќа, милитантната група му ги предаде на Меѓународниот комитет на Црвениот крст телата на четворица заложници, со што бројот на досега предадени тела се искачи на осум, а остануваат уште 20 непронајдени.

Хамас соопшти дека се соочува со пречки, бидејќи не се идентификувани сите места на погреби. Трите од четирите тела што Хамас ги врати доцна во вторникот беа идентификувани од нивните семејства рано во средата, како Ориел Барух, Тамир Нимроди и Ејтан Леви.

Црвениот крст, кој го надгледува процесот на пренос на телата, предупреди во понеделникот дека пронаоѓањето на остатоците е „огромен предизвик“ поради тешкотиите во пребарувањето низ урнатините во Газа, како и дека процесот може да трае со денови или недели. Но израелските власти реагираа остро, обвинувајќи го Хамас за намерно одолговлекување и најавија дека бројот на камиони со хуманитарна помош кои влегуваат во Газа ќе се преполови на 300 дневно, и дека ќе се одложи отворањето на големиот премин за помош од Египет во Рафах. И двете мерки се прекршување на договорот за примирје посредуван од американскиот претседател Доналд Трамп.

Договорот за примирје доведе до ослободување на последните 20 живи израелски заложници од страна на Хамас во понеделникот, ослободување на речиси 2.000 Палестинци од израелски притвор и делумно израелско повлекување од Газа. Но следните чекори, насочени кон зацврстување на примирјето и воспоставување траен мир, се исполнети со ризици.