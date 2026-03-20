Во текот на ноќта, експлозии се слушале во Ерусалим и во иранскиот главен град Техеран, додека Иранците го одбележуваат Новруз – персиската Нова Година. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вели дека Израел ќе ги „одложи“ нападите врз иранските гасни полиња откако американскиот претседател Доналд Трамп го замоли да го стори тоа, пренесува Би-Би-Си.

На други места, Обединетите Арапски Емирати, Кувајт, Саудиска Арабија и Бахреин пријавија напади со ракети или беспилотни летала. Напад со беспилотни летала врз кувајтска рафинерија за нафта предизвика пожар, според државните медиуми.

Министерот за енергетика на Катар вели дека неговиот капацитет за извоз на течен природен гас ќе се намали за 17% во следните пет години како резултат на иранскиот напад врз објектот Рас Лафан.

Иран ѝ соопшти на Велика Британија дека дозволувањето на САД да користат британски воени бази ќе се смета за „учество во агресија“, според иранското Министерство за надворешни работи.

Иран вели дека министерот за надворешни работи, Абас Арагчи, имал телефонски разговор со својата британска колешка Ивет Купер, во кој рекол дека секоја помош што Велика Британија ќе им ја даде на САД ќе доведе до „ескалација на ситуацијата“.

Арагчи ги обвини Велика Британија и другите европски земји за „пристрасен пристап“ кон она што го опишува како „бесрамна агресија“ од САД и Израел.

Се наведува дека Арагчи, исто така, ја критикувал Велика Британија за тоа што не ги осудила израелските напади врз иранските гасни полиња Јужен Парс.

Сè уште не сме слушнале од владата на Велика Британија за ова. Би-Би-Си побара коментар од Министерството за надворешни работи на Велика Британија.

Портпарол и службеник за односи со јавноста на Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) е убиен во американско-израелски напади, објавија иранските медиуми.

Али Мохамад Наини служел во ИРГЦ четири децении, дејствувајќи како портпарол на организацијата во последните две години, објавува новинската агенција Фарс, поврзана со ИРГЦ.

Нешто помалку од 100 бродови поминале низ Ормускиот теснец од почетокот на март, според податоците анализирани од BBC Verify, и покрај периодичните напади врз бродовите во областа од страна на иранските сили.

Додека дел од енергијата и секојдневните стоки сè уште се движат низ една од најпрометните бродски линии во светот, дневниот сообраќај е намален за околу 95% откако започна војната со Иран на 28 февруари.

Податоците обезбедени од бродските аналитичари Kpler покажуваат дека 99 бродови го поминале тесниот теснец досега овој месец, во просек само пет до шест бродови дневно.

Нашата анализа покажува дека околу една третина од овие неодамнешни преминувања биле направени од бродови со врски со Иран.

Споредбено, околу 138 бродови поминувале низ теснецот секој ден пред војната, според Заедничкиот поморски информативен центар.