Израел го нападна јеменскиот главен град Сана како одмазда за нападите на Хутите

Израелската војска соопшти дека целите вклучувале воен комплекс во кој се наоѓа претседателската палата, две електрани и складиште за гориво

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Фото: Israel Defense Forces, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

Израел го нападна јеменскиот главен град Сана како одмазда за ракетите на Хутите испукани кон Израел, а функционер за здравство на Хутите изјави дека во нападот загинале шест лица, а 86 биле ранети.
Нападите се најнови во повеќе од една година директни напади и контранапади меѓу Израел и милитантите Хути во Јемен, како дел од прелевањето од војната во Газа.
Израелската војска соопшти дека целите вклучувале воен комплекс во кој се наоѓа претседателската палата, две електрани и складиште за гориво. Во нападите загинале шест лица, а 86 биле повредени во конечниот број, изјави портпарол на Министерството за здравство на Хутите на X.
„Нападите беа спроведени како одговор на повторените напади од страна на терористичкиот режим на Хутите врз Државата Израел и нејзините цивили, вклучително и лансирањето ракети земја-земја и беспилотни летала кон израелска територија во последните денови“, соопшти израелската војска во соопштението.
Во петокот, Хутите изјавија дека испукале балистичка ракета кон Израел во нивниот последен напад, за кој рекоа дека бил во поддршка на Палестинците во Газа.

Откако започна војната на Израел во Газа против палестинската милитантна група Хамас во октомври 2023 година, Хутите, кои се сојузници на Иран, напаѓаа бродови во Црвеното Море, во она што го опишуваат како акти на солидарност со Палестинците.
Тие, исто така, често испукуваа ракети кон Израел, од кои повеќето беа пресретнати. Израел одговори со напади врз областите во Јемен контролирани од Хутите, вклучувајќи го и виталното пристаниште Ходеида.
Абдул Кадер ал-Муртада, висок функционер на Хутите, изјави во неделата дека Хутите, кои контролираат голем дел од населението на Јемен, ќе продолжат да дејствуваат во солидарност со Палестинците во Газа.

„Израел мора да знае дека нема да ги напуштиме нашите браќа во Газа, какви и да се жртвите“, рече тој на X.

