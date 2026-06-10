Израел го нападна историскиот пристанишен град Тир во јужен Либан во вторник, при што загинаа најмалку осум лица, соопшти либанското Министерство за здравство, а неколку минути подоцна нареди евакуација на целиот град за прв пат.

Смртните случаи следеа по еден напад на источниот крај на градот, соопштија министерството и државните медиуми, во еден од најсмртоносните израелски бомбардирања врз Тир откако избувнаа борбите со либанската вооружена група Хезболах на 2 март.

Видео од последиците, на локација потврдена од Ројтерс дека е во близина на нападот, покажа остатоци расфрлани по должината на патот. Во уличка полна со чад, можеше да се види кран како работи во близина на оштетена зграда.

Министерството за здравство соопшти дека спасувачите сè уште пребаруваат низ урнатините од нападот за преживеани.

Нападот, кој ја погоди областа позната како ал-Масакен ал-Шаабија, првпат беше објавен од државната медиумска агенција на Либан. Израел издаде предупредување за евакуација за целиот град Тир, вклучувајќи го и неговиот северозападен христијански кварт, преку онлајн предупредување на X од страна на портпарол на израелската војска.

Портпарол на израелската војска изјави дека нападот бил насочен кон терористичка инфраструктура во областа, но не одговори на прашањето од Ројтерс за тоа зошто нападот се случил пред предупредувањето за евакуација. Најновото предупредување за евакуација на војската за други делови од Тир беше објавено на 7 јуни.

За некои напади, израелската војска издава локализирани предупредувања за евакуација за области околу специфични згради што ќе ги таргетира. Во други случаи, издава предупредувања за евакуација за цели делови од територијата без да прецизира каде или кога може да се случат напади или спроведува напади без предупредувања за евакуација.

Луѓето раселени од други места во Тир барале засолниште во христијанскиот кварт, кој бил изоставен од претходните наредби за евакуација.

Минатата недела, израелската војска соопшти дека милитантите од Хезболах, поддржан од Иран, се кријат во областа, без да обезбеди докази. Ги повика христијаните во градот да побараат Хезболах да си замине и се закани дека ќе нареди евакуација на округот доколку борците не заминат.

Либанскиот министер за социјални работи Ханин Сајед изјави за Ројтерс дека делови од Тир станале едно од последните релативно достапни места каде што можеле да најдат засолниште, да останат кај роднини или да пристапат до основни услуги.

Сајед рече дека наредбата за евакуација покренала сериозни загрижености во врска со пристапот до хуманитарна помош и може да им го отежни на организациите за помош да стигнат до оние на кои им е потребна помош додека луѓето бегаат.

Ваел Мруе, директорот на болницата Џабал Амел во Тир, рече дека имало значително помалку ранети кои пристигнувале во болницата бидејќи толку многу луѓе избегале од градот.

Тој рече дека најмалку десетина ранети, вклучувајќи жени, пристигнале по нападот врз ал-Масакен ал-Шабија.

„Уморни сме. Исплашени сме. Но, остануваме“, изјави тој за Ројтерс, велејќи дека болничкиот персонал и нивните семејства живеат во болницата поради интензитетот на нападите во близина.