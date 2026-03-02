Израел започна нови воздушни напади насочени кон Техеран и ја прошири својата воена кампања за да вклучи напади врз милитантите на Хезболах поддржани од Иран во Либан, откако американскиот претседателот Доналд Трамп сигнализираше дека американско-израелскиот воен напад врз ирански цели може да продолжи со недели. Израел соопшти дека напаѓа локации поврзани со шиитските муслимански милитанти на Хезболах во Либан, еден од главните сојузници на Техеран на Блискиот Исток, откако Хезболах призна дека лансирал ракети и беспилотни летала кон Израел како одмазда за убиството на врховниот лидер на Иран, Али Хамнеи.

Израел изврши воздушни напади врз јужните предградија на Бејрут, контролирани од Хезболах, при што повеќе од десетина експлозии го потресоа либанскиот главен град. Израел соопшти дека, исто така, нападна високи милитанти на Хезболах во близина на Бејрут. Нападите меѓу Хезболах и Израел, кои следат по прекинот на огнот постигнат со посредство на САД во 2024 година, го прошируваат конфликтот на Блискиот Исток откако САД и Израел го нападнаа Иран во саботата, предизвикувајќи зголемување на цените на нафтата и застој во воздушниот сообраќај.

Според Министерството за здравство на Либан, во израелските напади врз Бејрут и јужен Либан загинаа 31 лице, а 149 се повредени.

Израелската војска соопшти дека Хезболах е целосно одговорен за каква било ескалација и ги предупреди жителите на десетици села во јужен и источен Либан да се евакуираат.

Кратко по 7 часот наутро низ целиот Израел, вклучително и во Тел Авив и Ерусалим, се активираа сирени за воздушен напад, предупредувајќи за нов ирански напад. Нов бран ракети е лансиран од централните делови на Иран кон „непријателски локации“, соопштија иранските државни медиуми во понеделник наутро.

Израелската војска доцна во неделата соопшти дека нејзините воздухопловни сили воспоставиле воздушна супериорност над Техеран и дека бран напади низ главниот град ги таргетирал разузнавачките, безбедносните и воените командни центри. Звуци на експлозии се слушнале во различни делови од иранскиот главен град Техеран во понеделник наутро, според државните медиуми, додека сведоци на Ројтерс слушнале гласни експлозии во Дубаи и главниот град на Катар, Доха.

Кувајт соопшти дека неговата воздушна одбрана пресретнала непријателски беспилотни летала, во трет ден по ред од иранските одмазднички напади врз соседните земји од Заливот.

Британската база на Кралските воздухопловни сили Акротири на Кипар беше погодена од сомнителен напад со беспилотни летала во текот на ноќта, но штетата беше ограничена и немаше жртви, соопштија во понеделник кипарските власти и Министерството за одбрана на Велика Британија.

Висок функционер на Белата куќа изјави за Ројтерс дека иако Трамп во одреден момент ќе разговара со новото потенцијално раководство во Иран, воената кампања ќе продолжи. Функционерот не идентификуваше ниту еден поединец како дел од новото раководство.

„Претседателот Трамп рече дека новото потенцијално раководство во Иран посочи дека сака да разговара и на крајот тој ќе разговара. Засега, операцијата „Епски бес“ продолжува со несмалена сила“, рече функционерот.

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан во неделата изјави дека советот на раководството составен од него, шефот на судството и член на моќниот Совет на чуварите привремено ги презеде должностите на врховен лидер.

Во објава на X во понеделник, Али Лариџани, кој беше советник на иранскиот Хамнеи, рече дека неговата земја нема да преговара со Трамп.

Првите американски жртви во кампањата, вклучувајќи ја и смртта на тројца војници, беа потврдени во недела. Двајца американски функционери, кои зборуваа под услов да останат анонимни, за Ројтерс изјавија дека американски војници биле убиени во база во Кувајт.

Трамп им оддаде почит на тројцата убиени како „вистински американски патриоти“, но предупреди дека веројатно ќе има повеќе жртви. „Така е“, рече тој.

Продолжената воена кампања би можела да претставува голем политички ризик за Републиканската партија на Трамп пред среднорочните избори во САД, кои би можеле да ја одлучат судбината на Конгресот. Само околу еден од четири Американци ја одобруваат операцијата, според анкетата на Ројтерс/Ипсос во недела.

Но, во видео објавено во недела, Трамп вети дека воените напади врз Иран ќе продолжат сè додека „не се постигнат сите наши цели“ без да даде детали. Тој рече дека нападот досега ја уништил воената команда на Иран и уништил девет ирански воени бродови и една поморска зграда.

Американските авиони и воени бродови нападнаа повеќе од 1.000 ирански цели од почетокот на големите борбени операции во саботата, соопшти американската војска.