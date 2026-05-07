Израел го нападна Бејрут за прв пат откако се согласи на прекин на огнот во војната со либанската вооружена група Хезболах, вршејќи дополнителен притисок врз договорот што не успеа да го запре конфликтот. Воздушниот напад ги погоди јужните предградија на градот, познати како Дахие, каде што е седиштето на Хезболах. Сликите објавени на интернет покажаа големи пламени и најмалку една зграда тешко оштетена.

Во соопштението, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху рече дека лично го одобрил нападот чија цел бил командант на елитните сили Радван. Локалните медиуми известуваат дека членовите на единицата се состанувале кога се случил нападот околу 20:00 часот по локално време.

Ова е првиот напад што го погоди Дахие откако американскиот претседател Доналд Трамп објави договор за прекин на огнот меѓу владите на Израел и Либан на 16 април. И покрај договорот, Израел и Хезболах продолжија со своите напади, обвинувајќи се меѓусебно за прекршувања.

Повеќето од воздушните напади на Израел го погодија јужен Либан, а војската изјави дека напаѓа инфраструктура и луѓе поврзани со Хезболах, милицијата и политичката партија поддржана од Иран.

Според либанското Министерство за здравство, нападите убиле повеќе од 120 луѓе низ целата земја само во изминатата недела, вклучувајќи жени и деца. Министерството не прави разлика меѓу борците и цивилите.

Израелската војска, исто така, окупира дел од либанската земја по должината на границата, а официјалните лица велат дека целта е да се создаде она што тие го опишуваат како безбедносна зона без Хезболах за да се заштитат северните заедници на Израел.

Во тие области, цели села се уништени, во акции слични на оние што ги распореди израелската војска во Газа. Групите за човекови права велат дека некои случаи би можеле да претставуваат воени злосторства.

Во меѓувреме, Хезболах изврши напади врз израелски трупи во Либан и северен Израел со ракети и беспилотни летала.

Минатата недела, изведувач на израелското Министерство за одбрана беше убиен од беспилотно летало додека управуваше со багер во јужен Либан.

Групата, која не беше вклучена во преговорите за прекин на огнот, првично посочи дека ќе го почитува договорот доколку Израел го почитува.

Дахие, некогаш жив и густо населен округ, остана во голема мера празен по прекинот на огнот, а жителите велат дека се плашат да се вратат дома поради заканата од израелски напади.

Нетанјаху рече дека командантот кој бил цел бил одговорен за нападите врз израелските заедници и за насочувањето кон израелските војници.

Тој во изјава рече: „Ниеден терорист не е имун – долгата рака на Израел ќе допре до секој непријател и убиец“.