Израелските напади врз јужен Либан убија најмалку 15 лица во петокот, соопшти државната новинска агенција ННА, додека Израел соопшти дека нападите извршени преку ноќ биле насочени кон она што го опиша како цели на Хезболах во неколку области. Жителите и домашните медиуми изјавија дека израелските воздушни напади и гранатирање погодиле неколку градови во областа Набатија во текот на ноќта и во раните утрински часови во петокот, во бомбардирање за кое ННА рече дека било меѓу најтешките во последните недели.

Израелската војска соопшти дека погодила она што го опиша како милитанти на Хезболах и инфраструктура на неколку јужни локации, како одговор на повторените прекршувања на прекинот на огнот од страна на групата поддржана од Иран. Ескалацијата доаѓа еден ден откако Израел објави мапа на која е прикажана проширена зона на воена контрола во јужен Либан, над која соопшти дека нема да исклучи напади, што покренува прашања во врска со привремениот мировен договор на САД со Иран во среда.

Договорот повикува на прекин на борбите на сите фронтови, вклучително и Либан, и страните да го почитуваат територијалниот интегритет и суверенитет на Либан.

Висок израелски функционер изјави дека Израел е вклучен во тврдоглави преговори со администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп во врска со задржувањето на трупите распоредени 10 километри во јужен Либан, додека го гони Хезболах.

Израел ги отфрли повиците за повлекување на своите сили од јужен Либан, каде што Хезболах продолжи со нападите врз израелските позиции, при што некои користеа експлозивни беспилотни летала кои убија и ранија војници оваа недела.