Кабинетот на премиерот Бенјамин Нетанјаху го отфрла како „лажна вест“ тврдењето на Иран дека судбината на премиерот е нејасна по ракетниот напад врз Ерусалим, пренесува Тајмс оф Израел.

Во видео изјава објавена од полуофицијалната новинска агенција Фарс, портпаролот на војската тврди дека иранските ракети „Хаибар“ успешно ја погодиле канцеларијата на Нетанјаху и домот на началникот на воздухопловните сили Томер Бар во ненадеен напад.

Немаше извештаи за какви било удари на ракети во Ерусалим откако сирените за воздушен напад се огласија во главниот град пред околу два часа. Кабинетот на Нетанјаху, според сите извештаи, е недопрен.

Иранскиот портпарол, исто така, тврди дека Иран соборил три американски борбени авиони над Кувајт. САД велат дека трите биле случајно погодени од пријателски оган од воздушната одбрана на Кувајт.

Иранскиот режим е познат по тоа што ги преувеличува своите воени достигнувања за пропагандни цели.