Во текот на изминатите две и пол години, Израел ја презеде контролата врз делови од Газа, Либан и Сирија, што претставува најголемо проширување на воено окупираните територии во последниве децении, пренесува АП Њуз. Тоа е област од околу 1.000 квадратни километри, а Израел изјави дека планира да остане на неодредено време.

По нападот на Хамас во 2023 година, израелската војска презеде големи делови од Газа како дел од широка инвазија, а подоцна ја презеде контролата врз делови од Либан и Сирија. Израел ги нарекува овие области „тампон зони“ и вели дека се потребни за да се спречат идните напади од страна на милитантните групи.

Окупација на делови во Либан

Во Газа и Либан, израелската окупација на земјиштето протераа повеќе од 3 милиони луѓе, а војниците срушија градови и населби, создавајќи големи ненаселени зони. „Тампон зоните“, еквивалентни на приближно пет отсто од површината на Израел веднаш по неговото основање, не се нови граници, за кои е потребен договор меѓу две земји. Многумина стравуваат дека овие промени би можеле да станат долготрајни бидејќи од своето основање во 1948 година, Израел никогаш немал јасни граници. Неговите граници се менувале преку војни, анексии, примирја и мировни договори.

Израел окупираше голем дел од јужен Либан помеѓу 1982 и 2000 година, велејќи дека е неопходно да се заштитат северните израелски заедници. Во октомври 2024 година, прекинот на огнот означи крај на една година борби меѓу Израел и Хезболах. Примирјето пропадна во март, неколку дена по почетокот на војната меѓу САД и Израел против Иран. Кога таа војна заврши во април, Израел изјави дека ќе окупира област длабока до 10 километри.

Израел и Хезболах водеа повеќе војни откако либанската милитантна група поддржана од Иран беше формирана во 1982 година. Израел започна копнена инвазија во Либан кон крајот на март. Предупредувањата за евакуација, од кои некои се протегаат надвор од областите под негова контрола, принудија околу 1,2 милиони Либанци да избегаат. За разлика од претходните окупации на јужен Либан, Израел ги предупреди цивилите да не се враќаат.

Окупација на делови во Газа

Израел го презеде појасот Газа од египетска контрола во Блискоисточната војна во 1967 година. Ги повлече војниците и доселениците од Газа во 2005 година. Израелските трупи влегоа во Газа по нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година. Откако беше објавен прекин на огнот во октомври 2025 година, трупите се повлекоа во зона обележана со „жолта линија“. Со застојот во процесот на прекин на огнот, израелските трупи се повлекоа кон запад и сега контролираат најмалку 60 отсто од Газа.

Речиси целото население на Газа, повеќе од 2 милиони луѓе, е збиено во огромни шаторски градови зависни од меѓународна помош. Војската со булдожери или сруши широки делови од зоната, а областа, каде што се наоѓа поголемиот дел од земјоделското земјиште во Газа, е недостапна за Палестинците.

Израелските сили треба да завршат целосно повлекување според прекинот на огнот постигнат со посредство на САД. Но, дипломатот поддржан од САД кој го надгледува примирјето вели дека напредокот е заглавен околу централната пречка за разоружување на Хамас. Точната локација на жолтата линија на Израел е нејасна. Премиерот Бенјамин Нетанјаху вели дека сака Израел да ја преземе контролата врз 70 отсто од Газа. Израел сега контролира 194 квадратни километри во Газа, според израелската група за човекови права Гиша.

Окупација на делови во Сирија

Во декември 2024 година, по падот на сирискиот претседател Башар Асад, Израел ги премести своите трупи во тампон зоната на Обединетите Нации. По ненадејното соборување на Асад, израелската Влада изјави загриженост дека сириските бунтовници би можеле да го нападнат Израел. На цивилите во областа што сега е под израелска контрола не им е наложено да се евакуираат, но се соочија со контролни пунктови и тензии, со повремени судири меѓу израелските војници и селаните.

Привремениот претседател на Сирија, Ахмад ал-Шара, го повика Израел да се повлече од областа за која ОН вели дека изнесува 235 квадратни километри. Израел изгради над 100 населби низ окупираниот Западен Брег откако ја зазеде територијата во блискоисточната војна во 1967 година. Од 2022 година, владата одобри 47 нови населби и формализираше или прошири 55 постоечки заедници.

Десетици илјади Палестинци, исто така, беа раселени од своите домови на Западниот Брег поради проширените израелски воени операции откако започна војната. Брзиот раст на населбите произлегува од водачите и поддржувачите на доселениците кои држат клучни позиции во израелската влада и администрацијата на САД, додека меѓународната заедница ги смета за нелегални.