Платформата на граѓански организации за борба против корупција, преку соопштение денеска остро реагира на предложените измени на Кривичниот законик, оценувајќи дека тие дополнително ја ослабуваат казнено-правната заштита од корупција и злоупотреба на службената положба.

Оттаму информираат дека доставиле допис до Собранието и до матичната Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, во кој јасно бара враќање на идентичните одредби од Кривичниот законик кои беа на сила пред измените од 2023 година. Според нив, тоа е единственото разумно, правно сигурно и одговорно преодно решение, сѐ до донесувањето на целосно нов Кривичен законик.

„На јавната расправа беше укажано дека предложените измени, особено кај член 353, ја сведуваат кривичната одговорност на исклучително тесен и практично неприменлив опсег. Со тоа, во суштина се декриминализираат најчестите и најштетни форми на корупција во јавните набавки – фаворизирање, селективно постапување, прилагодување на тендерските услови, склучување договори без реална потреба и толерирање на незаконитости. Ваквиот пристап создава правна несигурност и реален ризик од прекин на тековни истражни и судски постапки, бидејќи обвинителството и судовите ќе останат без правна основа за постапување во најголем дел од случаите“, наведено е во реакцијата на Платформата.

Оттаму укажуваат дека со измените на членот 353В се ограничува кривичната одговорност исклучиво на имотна корист и ја бришат т.н. „заштитна мрежа“ за други очигледно несовесни начини на вршење на службата, што, според нив, создава ризик од фактичка амнестија за службени лица во органите на државната управа и сериозно го стеснува опсегот на гонење за неконвенционални, но чести форми на корупција.

„Укажуваме повторно дека донесувањето на вакви значајни измени во Кривичниот законик мора да се спроведат во суштински и инклузивни консултации со засегнати страни вклучително со судиите и јавните обвинители, како практичари кои се најдиректно засегнати од измените и чие искуство е клучно за оценка на нивното реално влијание и примена во судската пракса. Поради сето наведено, апелираме до пратениците во Собранието да ги земат предвид аргументите изнесени на јавната расправа и без одлагање да ги вратат одредбите од Кривичниот законик какви што беа пред измените од септември 2023 година, како неопходен чекор за заштита на јавниот интерес, владеењето на правото и кредибилитетот на државата пред граѓаните и меѓународната заедница до донесување на целосно нов Кривичен законик“, се додава во реакцијата.