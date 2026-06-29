Долго очекуваните измени на Изборниот законик, кои се дел од Реформската агенда на ЕУ, и за кои политичките партии не можат да се договорат подолг предиот, денеска се очекува да влезат во собраниска процедура, но без поддршка од опозицискиот Социјал-демократски сојуз на Макеоднија (СДСМ). Според ТВ 24, од каде тврдат дека добиле копија од документот, предлог-измените предвидуваат во дипломатско-конзуларните претставништва да се гласа по електронски пат, за независните листи да бидат потребни потписи 0,8 отсто од регистрираните гласачи, функционерите да не можат да се промовираат преку службени профили на социјалните мрежи и помалите партии кои имаат пратеничка група да можат да добијат средства од буџетот за политичко рекламирање.

Наводно предложените измени требало да затворат дел од правните празнини, да ја зголемат ефикасноста на изборниот процес и да обезбедат потранспарентни избори. Засега, идејата за една изборна единица не е дел од предложените законски решенија. СДСМ реши да не учествува во работата на Работната група откако премиерот и партиите на власт најавија дека ќе ја укинат пржинската влада која предвидува 100 дена пред парламентарните избори контролата над клучните ресори да ја преземе опозицијата. Пржинската влада беше воведена во 2016 година за време на режимот на пребеганиот Никола Груевски од ВМРО-ДПМНЕ.

Една од најзначајните измени во Изборниот законик, според ТВ 24, се однесува на гласањето на избирачите кои се на привремена работа или престој во странство. Со предложеното решение, гласањето во дипломатско-конзуларните претставништва би се заменило со електронско гласање од странство.

Во предложениот член било наведено дека „електронско гласање од странство“ е начин на остварување на избирачкото право на изборите за претседател на Републиката и за пратеници во Собранието, преку безбеден електронски систем на Државната изборна комисија, од страна на избирачи кои се на привремена работа или престој во странство и кои претходно се пријавиле за таков начин на гласање. На овој начин стотици илјади иселеници од земјата кои се немаат пријавено за иселени и сè уште се водат како резиденти во Македонија, ќе можат електронски да гласаат и да влијаат на исходот од изборите.

Предлог-измените, исто така, предвидувале и нов праг за независните пратенички листи. За нив, според документот, би биле потребни најмалку 0,8 проценти потписи од запишаните избирачи. Ова прашање беше контроверзно на последните локални избори, кога откако Уставниот суд го укина претходниот праг кој предвидуваше 1 отсто од избирачите на избирачкиот список да се потпишат на нотар за да може да се кандидира независен кандидат. Потоа, претседателот на ДИК од редовите на опозицијата, Борис Кондарко, обзнани дека ДИК решила да дозволи независни кандидати да се кандидираат со само два потписи. Тоа резултираше со бум на бројот на независни кандидати кои сепак не освоија значителен број гласови.

Со измените се предлага и нова распределба на средствата за платено политичко рекламирање. Според објавените информации, по 42 проценти од средствата би можеле да искористат најголемите политички партии од власта и од опозицијата, според бројот на пратеници во Собранието. Осум проценти би биле наменети за партиите со пратеничка група, пет проценти за партиите без пратеничка група, а три проценти за вонпарламентарните партии и независните кандидати. Со претходното решение не беа предвидени средства за партии кои имаат пратеничка група а сепак не се меѓу четирите најголеми партии (две од македонскиот и две од албанскиот блок). На тој начин, одредени политички партии како Левица и ЗНАМ не беа во можност да добијат директни средства за изборната кампања. Коалицискиот партнер на ЗНАМ, ВМРО-ДПМНЕ ја покри нивната кампања, додека Левица остана без државни средства па водеше изборна кампања со свои пари и тоа само на социјалните мрежи.

Предлогот предвидувал и ограничувања за финансирање на кампањите. Најмногу 6.000 евра би можело да донира физичко лице, а најмногу 50.000 евра правно лице. Доколку донацијата е повисока од дозволениот износ, разликата меѓу дозволеното и донираното би се префрлала во Буџетот.

Новина имало и во делот на користењето на социјалните мрежи од страна на функционерите. За време на изборната кампања, носителите на функции во државните органи, општините, Градот Скопје, државните институции и организации, како и во правните и други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања, нема да смеат да ги користат институционалните, ниту своите службени профили на социјалните мрежи за поддршка, промоција или дискредитација на учесници во изборите. Со оваа одредба, функционерите би биле спречени преку службени канали да рекламираат, промовираат или напаѓаат кандидати и политички противници за време на изборната кампања.

Предлог-измените допрва треба да влезат во законодавниот дом, каде што ќе се отвори политичката расправа за нивната содржина и за начинот на кој ќе се менуваат изборните правила.