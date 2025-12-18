Четириесетгоишник е лишен од слобода откако измамил 77 годишна жена за сума од 8.000 евра, соопшти Министерството за внатрешни работи (МВР).

„Вчера во Струга, полициски службеници од надворешната канцеларија за криминалистички работи го лишија од слобода Н.С. (40) од с. Горно Лакочереј, охридско. Тој се сомничи дека на 11 декември измамил 77 годишна жена од струшко село за сума од 8.000 евра. Според пријавеното, тој телефонски ја побарал жената, лажно се претставил и ѝ рекол дека нејзината ќерка прегазила дете на пешачки премин и дека ќе треба да плати за да ја пуштат, односно да ја ослободат од наводно обвинение. Откако се договориле жената му ги дала парите и тој заминал“, се наведува во соопштението на МВР.

Оттаму додаваат дека по преземени мерки и активности во соработка со Одделот за криминалистичка полиција-Сектор за општ и насилен криминал, тој е пронајден и лишен од слобода, а по целосно документирање на случајот, против него е поднесена кривична пријава поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело “измама”.