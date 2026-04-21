Лажни пораки со ветувања за безбеден премин низ Ормускиот теснец во замена за исплати во криптовалута се испратени до некои бродски компании чии бродови се заглавени западно од водниот пат, предупреди грчката фирма за управување со поморски ризици Марискс.

САД ја одржуваат блокадата на иранските пристаништа, додека Иран ја укина, а потоа повторно ја воведе блокадата на Ормускиот теснец, низ кој минуваше околу една петтина од светската нафта и течен природен гас пред да избувне војната на Блискиот Исток.

Во услови на преговори за прекин на огнот, Техеран, кој ја контролира точката на прекин на огнот, предложи патарини за бродовите за безбеден транзит.

Марискс во понеделникот издаде предупредување со кое ги предупреди сопствениците на бродови дека непознати актери, тврдејќи дека ги претставуваат иранските власти, им испратиле порака на некои бродски компании со која бараат транзитни такси во криптовалути, Биткоин или Тетер, за дозвола.

„Овие специфични пораки се измама“, соопшти фирмата, додавајќи дека пораката не е испратена од иранските власти.

Немаше непосреден коментар од Техеран.

Стотици бродови и околу 20.000 морнари остануваат заглавени во Заливот.

На 18 април, кога Иран накратко го отвори теснецот под контрола, бродовите се обидоа да поминат, но најмалку два од нив, вклучувајќи и еден танкер, пријавија дека ирански бродови пукале кон нив, принудувајќи ги бродовите да се свртат.

Марискс соопшти дека верува оти барем еден од бродовите, кој се обиде да излезе од теснецот во саботата и беше погоден од огнено оружје, бил жртва на измама.

Ројтерс не беше во можност да ги потврди информациите или да ги следи компаниите што ја примиле пораката.

„По доставувањето на документите и проценката на вашата подобност од страна на иранските безбедносни служби, ќе можеме да ја утврдиме таксата што треба да се плати во криптовалута. Само тогаш вашиот брод ќе може непречено да го преминува теснецот во однапред договореното време“, се вели во пораката цитирана од Марискс.