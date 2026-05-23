На 3 јуни 2026 година, со почеток во 18:00 часот, во Мобилната галерија во Паркот на Франкофонија, ќе се отвори изложбата „Меѓу нас“ на Горан Костовски – Индог.

Проектот произлегува од долгогодишното истражување на темата „Славење на животот“, започнато во 2011 година, и во оваа фаза ќе се фокусира на емпатијата, љубовта и колективната грижа како двигатели на подобра иднина.

Преку илустрации, платна и графики, изложбата ја истражува емоционалната состојба на човекот и неговата поврзаност со природата и заедницата. Цветот како централен мотив се појавува како симбол на раст, ранливост и трансформација, носејќи состојби на љубов, тага, радост и надеж.

Изложбата „Меѓу нас“ ќе отвори прашања за менталното здравје како заедничка одговорност, повикувајќи на дијалог, поврзување и солидарност.

Изложбата функционира како терапевтски и ангажиран простор што поттикнува чувство на припадност и можност за промена преку мали, но значајни гестови на грижа.

Горан Костовски – Индог е илустратор, дизајнер, уличен уметник, Диџеј и активист. Во својата практика ги спојува визуелната уметност, музиката и активизмот, соработувајќи со бројни организации, компании и уметници.