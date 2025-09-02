Изложба на уникатни ликовни дела од Александра Нашевска „Ен Игма“ во „Буква“

Нејзиниот уникатен ликовен израз со изработка на слики со конци е нов правец во уметноста кој таа го нарекува „кончарење“ и бара многу трпение, упорна работа, континуиран труд и око за детали

Писателката Александра Нашевска, покрај ткаењето со зборови изразено во нејзините романи „Вокабуларис“ и „Ходник кон амнезија“, вистински ткае со конци уметнички слики-репродукции на светски реномирани ликовни уметници, повторно оживувајќи го нивниот уметнички израз.

Со завршени два факултета од областа на јазикот и книжевноста, љубовта кон рачните изработки и уметноста кај неа се раѓа од можеби најбитниот „факултет“ – македонската традиција, како што вели Нашевска. Често го користи псевдонимот „Ен Игма“ под кој ги презентира своите дела.

Нејзиниот уникатен ликовен израз со изработка на слики со конци е нов правец во уметноста кој таа го нарекува „кончарење“ и бара многу трпение, упорна работа, континуиран труд и око за детали. Идејата ја добива од традиционалното филигранство кое е распространето на нашите простори.

Авторката вели дека работењето со конец смирува и опушта, а задоволството да се поседува рачно изработена репродукција на светски познатите уметнички дела кои сите ги знаеме е неизмерно.

Оваа нова техника поттикнува интерес во уметничките кругови во земјава, но и пошироко со понуда за откуп на делата од љубител на уметноста од Јужна Африка. Особено затоа што е можност да се види изработка слична на таписерија од дела кои се наоѓаат во музеи надвор од земјата.

Во земја како Македонија која многу малку се грижи за својата култура, авторката освен што придонесува кон нашата со своите книги, премостува различни култури од целиот свет со својот ликовен израз кој се темели на нашата традиција.

Уметничките дела се веќе изложени во културниот центар и кафе-книжарница „Буква“ каде може да се погледнат во текот на следните две недели.