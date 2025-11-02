нед, 2 ноември, 2025

Излезноста во вториот круг на локалните избори до 9 часот е 2,88 отсто

Гласачкото право го оствариле 22.379 од запишаните гласачи во општините во кои се гласа

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Фото: Фисник Џелили

Излезноста до 9 часот утрово е 2,88 отсто односно гласачкото право го оствариле 22.379 од запишаните гласачи во општините во кои се гласа, според 76 отсто од обработените податоци од изборачките одбори, информираше Државната изборна комисија. Сите изборни места биле отворени во 7 часот и во моментов гласањето се одвива без застои или попречувања.

Не се регистрирани проблеми со изборните материјали или со работата на изборните одбори, освен во Дојран, каде на едно изборачко место е регистриран технички проблем, кој бил отстранет и гласањето продолжило.

Претседателот на ДИК, Борис Кондарко, денеска информираше дека членови и претставници на ДИК во текот на денот ќе посетат изборни места по случаен избор и ненајавено ќе го набљудуваат изборниот процес, гласањето и работата на одборите. Исто така, претставници на ДИК ќе просуствуваат и на броењето на гласови, по завршувањето на гласањето во 19 часот.

„Целта е да се зголеми транспарентноста на изборниот процес преку увид, надзор и контрола на гласањето и работата на изборните одбори“, рече Кондарко.

Првични резултати: Ѓорѓиевски води во Скопје, Герасимовски во Центар, најнеизвесна е битката за Карпош

Според првичните резултати од вториот круг на локалните избори 2025, во битката за Скопје води кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Орце Ѓорѓиевски со над 65.000 гласа...
Излезноста во вториот круг до 18:30 часот пониска за 6 отсто во споредба со првиот круг

Излезноста на гласачите во вториот круг од локалните избори до 18:30 часот е 40,45 отсто, според податоците објавени од Државната изборна комисија (ДИК). Според...
Првични резултати: Ѓорѓиевски води во Скопје, Герасимовски во Центар, најнеизвесна е битката за Карпош

Според првичните резултати од вториот круг на локалните избори 2025, во битката за Скопје води кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Орце Ѓорѓиевски со над 65.000 гласа наспрема Амар Мециновиќ од Левица со 35.700...
ОЈО: Изборниот ден беше мирен, регистриран само еден инцидент во Шуто Оризари

Изборниот ден помина без поголеми нарушувања на изборниот процес, а до јавното обвинителство во текот на денешниот ден е доставено само едно известување на подрачјето на Шуто Оризари за фотографирање на...
Излезноста во вториот круг до 18:30 часот пониска за 6 отсто во споредба со првиот круг

Излезноста на гласачите во вториот круг од локалните избори до 18:30 часот е 40,45 отсто, според податоците објавени од Државната изборна комисија (ДИК). Според обработените податоци, до 18:30 часот гласале 400.805...
Во вториот круг излезноста до 17 часот е 34,5 отсто, во првиот беше речиси 40 отсто

Излезноста на гласачите во вториот круг од локалните избори до 17 часот е 34,62 отсто, според податоците објавени од Државната изборна комисија (ДИК). Според обработените податоци, до 17 часот гласале 350.261...
