Излезноста во вториот круг на локалните избори до 9 часот е 2,88 отсто

Излезноста до 9 часот утрово е 2,88 отсто односно гласачкото право го оствариле 22.379 од запишаните гласачи во општините во кои се гласа, според 76 отсто од обработените податоци од изборачките одбори, информираше Државната изборна комисија. Сите изборни места биле отворени во 7 часот и во моментов гласањето се одвива без застои или попречувања.

Не се регистрирани проблеми со изборните материјали или со работата на изборните одбори, освен во Дојран, каде на едно изборачко место е регистриран технички проблем, кој бил отстранет и гласањето продолжило.

Претседателот на ДИК, Борис Кондарко, денеска информираше дека членови и претставници на ДИК во текот на денот ќе посетат изборни места по случаен избор и ненајавено ќе го набљудуваат изборниот процес, гласањето и работата на одборите. Исто така, претставници на ДИК ќе просуствуваат и на броењето на гласови, по завршувањето на гласањето во 19 часот.

„Целта е да се зголеми транспарентноста на изборниот процес преку увид, надзор и контрола на гласањето и работата на изборните одбори“, рече Кондарко.