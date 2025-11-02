нед, 2 ноември, 2025

Излезноста во вториот круг до 18:30 часот пониска за 6 отсто во споредба со првиот круг

Ова претставува помал одѕив во споредба со првиот изборен круг, кога до 18:30 часот излезноста беше над 50 отсто

Излезноста на гласачите во вториот круг од локалните избори до 18:30 часот е 40,45 отсто, според податоците објавени од Државната изборна комисија (ДИК). Според обработените податоци, до 18:30 часот гласале 400.805 граѓани.

Најголема излезност е забележана во Росоман, каде гласале 77,51 отсто од запишаните избирачи. Потоа следуваат Лозово со 75,6 отсто, Дојран со 72,78 отсто, Демир Капија со 72,64 отсто, Конче со 70.93 отсто и Пробиштип со 70,59 отсто.

Општините Сарај и Чаир повторно ја имаат најслабата излезеност. Општина Сарај со 11,45 отсто, а во Чаир излезеноста е 13,71 отсто.

Денеска се избираат градоначалници во 32 општини и во Градот Скопје, а право на глас имаат 1.013.375 граѓани на 1.771 избирачко место.

