Излезе трејлер за новата сезона на серијата „The Witcher“ со Вилијам Хемсфорт во главната улога

Излезе трејлер за новата сезона на серијата „The Witcher“ на Нетфликс, каде досегашниот актер Хенри Кавел е заменет од актерот Вилијам Хемсфорт, братот нa Крис Хемсфорт.

Иако фановите на ликот, серијата, книгите од Анжреј Сапковски и видеоиграта The Witcher 3: The Wild Hunt од CD Projekt Red која е една од најнаградуваните игра до ден денешен во гејминг индустријата иако е од полски издавачи и девелопери – го сметаа Хенри Кавел за незаменлив поради неговата позадина како гејмер и добар познавач на изворната тематика од книгите и игрите, категорично негативно реагираа на негова замена.

Особено негодуваа поради изборот на Вилијам Хемсфорт затоа што го сметаа за само генеричен манекен во однос на Кавел кој имаше и содржина и форма. Кавел отстапи од улогата наводно со главна причина дека екипата која ја прави серијата застранува драстично од изворниот материјал во книгите на Сапковски.

Сепак вреди да се даде шанса и на „Новиот Вичер“ – игран од Хемсфорт чиј што брат Крис Хемсфорт се покажа одличен во улогата на Тор во Филмскиот Универзум на Марвел кој го трансформира ликот и во хумористичен аспект во последните два филма.

Позадината на Вилијам Хемсфорт како актер сепак не е занемарлива, дека има глумено во серијалот The Hunger Games а и медиумски беше ескпониран и познат по тоа што бил во врска со пеачката Мајли Сајрус.

Во најновата верзија од Серијата Вичер на Нетфликс – како пријатно изненадување ќе глуми и одличниот актер Лоренс Фишборн најпознат по улогата на Морфиус од Матрикс, којшто е карактерен глумец со многу посериозни улоги зад себе и врвни актерски светски остварувања. Тој ќе го игра ликот на Регис, патувачкиот бербер-хирург од книгите истакнат во книгата „Крштевање со Оган“ (The Baptism of Fire) од серијалот на последователни книги.

Но серијата си е посебна мешавина од развивање и разгранување на приказните во книгите, додека видео играта The Witcher 3: The Wild Hunt и претходните игри The Witcher 2: Assassin of Kings и The Witcher, си имаат свои варијанти на разгранување – со истите ликови но употребени низ различни авантури.

Писателот Анжреј Сапковски ги има продадено правата на CD Projekt Red еднократно за поголема сума пари, уште пред правењето на Witcher 1 играта. Но сепак има задржано генерални авторски права и вели дека ги нема играно видеоигрите воопшто – посебно затоа што содржат нови приказни -и според негово погрешно мислење кое гласи дека “видеоигрите ионака не содржат многу приказна”.

Парадоксално најдобрата приказна и авантура е презентирана токму во играта The Witcher 3: The Wild Hunt – игра која го лансира Вичер ликот во драстична светска слава до ден денешен.

На Вилијам Хемсфорт и Лоренс Фишборн исто така во овој проект им се придружуваат и „ко-ѕвездите“ Анија Шарлота и Фреја Алан кои ќе толкуваат маркантни женски ликови.

Допрва ќе дознаеме како ќе помине четвртата сезона на Вичер серијата на Нетфликс и покрај сите перипетии, сепак се работи за серија која е интересна мрачна епска фантастика со многу акција.