Излезе трејлер за Assassin’s Creed Shadows, првата игра од познатиот серијал со дејство во феудална Јапонија

По години чекање од фановите на серијалот Assassin’s Creed, Ubisoft конечно ја најави најновата игра во серијалот – Assassin’s Creed Shadows. Нејзиното дејство се одвива во феудална Јапонија, а подолу може да го видите трејлерот за истата:

Играта ќе излезе на 15 Ноември на сите платформи, вклучувајќи ги и Windows за PC и PlayStation 5. Играта е достапна за преднарачки и може да се купи предвреме и потоа да се игра на денот кога ќе излезе.

Претходно, катаната (и вакизашито- пократкиот самурајски меч) се појави како оружје што може да се користи играта Assassin’s Creed Rogue, но ова е првата игра од познатиот серијал која е целосно посветена на самураи и нинџи.

Шинобито во играта е јапонска девојка, а другиот главен лик е самурај со африканско потекло.



Трејлерот е излезен пред неколку недели и создаде бран на расистички коментари поради инклузивноста на девелоперите. Се отвори цел бран на коментари околу прашањето дали ликот Јасуке, инспириран од истоимениот маж кој живеел во Јапонија во 16-ти век, во реалноста бил самурај. Воедно, страницата на Википедија за вистинскиот Јауске стана „бојно поле“ на голем број промени во својата содржина.

Покрај приказните дека Јасуке бил донесен како роб во Јапонија и станал првиот африкански самурај, на Википедија стои дека бил само борец под наем. Точниот негов назив не е ни докрај важен бидејќи Assassin’s Creed игрите секогаш имаат приказни со алтернативна историја, некои дури и со научно-фантастични елементи.

Дополнително, ова не е прва видео-игра со странски самурај – во игрите Nioh 1 и 2 играте како Вилијам, првиот белец самурај во Јапонија.

Странски самураи се често обработувана тема во кинематографијата, како што може да се види во филмовите „Последниот Самурај“ со Том Круз и „47 Ронини“ со Кијану Ривс. Сепак, најдобро филмско остварување за афроамерикански самурај е во филмот„ Ghost Dog: The Way of the Samurai“ на култниот режисер Џим Џармуш, чија музика беше направена од РЗА од рап групата Ву Танг Клан, а во главна улога беше Форест Витакер.