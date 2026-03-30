Цената на нафтата нагло се зголеми на 116 долари за барел откако Доналд Трамп изјави дека сака да ја земе нафтата од Иран, предизвикувајќи пад на азиските берзи. Суровата нафта Брент се зголеми за 2% во раното тргување утрово, откако Трамп изјави дека може да го преземе иранскиот извозен центар на островот Харг.

Трамп изјави за Фајненшл тајмс во интервју во неделата: „Да бидам искрен со вас, мојата омилена работа е да ја земам нафтата од Иран, но некои глупави луѓе во САД велат: „Зошто го правите тоа?“ Но, тие се глупави луѓе.“ „Можеби ќе го земеме островот Харг, можеби не. Имаме многу опции“, рече тој.

Во Азија, каде што економиите се многу изложени на недостигот на нафта и гас што доаѓа од Заливот, берзите нагло паднаа. Јапонскиот Никеи падна за 3%, додека јужнокорејскиот Коспи падна за 3,4%. Индексот Ханг Сенг во Хонг Конг падна за околу 1%.

Европските берзи малку паднаа во раното тргување во понеделник, при што европскиот индекс Stoxx 600 се лизна за 0,1%. Британскиот индекс на акции FTSE 100 порасна за 0,2%, предводен од рударите Rio Tinto и Glencore.

Цените на природниот гас се зголемија во Европа во понеделник поради загриженоста дека снабдувањето ќе биде дополнително нарушено. Холандските фјучерси за еден месец се зголемија за 1,6% на нешто над 55 евра за мегават-час. Инвеститорите се сè повеќе нервозни бидејќи конфликтот на Блискиот Исток ескалираше во последните денови, бидејќи дополнителни 3.500 американски војници пристигнаа на Блискиот Исток.

Бунтовниците Хути во Јемен сега исто така влегоа во конфликтот, испукувајќи балистички ракети кон израелски локации, во опасно ширење на војната што може да ја влоши и глобалната енергетска криза.

„Сè уште нема знаци за јасен крај на конфликтот, а со оглед на различните наслови, инвеститорите сè уште се плашат од нова ескалација“, велат аналитичарите во Deutsche Bank.

Војната на Блискиот Исток ги зголеми цените на нафтата на историски нивоа, а суровата нафта Брент сега е на пат кон својот најголем месечен раст досега – зголемен за 59% од почетокот на март – надминувајќи го претходниот рекорд од 46% во септември 1990 година откако Садам Хусеин го нападна Кувајт.

Се очекува Кир Стармер да разговара попладнево со шефовите на „Шел“, „БП“ и норвешката енергетска компанија „Еквинор“, како и со раководителите од финансиската, осигурителната и бродарската индустрија, за кризата на Блискиот Исток. Се очекува британскиот премиер да разговара за тоа какви итни мерки би можеле да бидат потребни за да се ограничи кризата од блокадата во Ормускиот теснец.

Брент се тргуваше до 119,50 долари за барел во текот на март, највисоко ниво од јуни 2022 година, откако Иран речиси го затвори теснецот, низ кој нормално би поминувала една петтина од глобалната нафта и гас.

Ипек Озкардескаја, виш аналитичар во Swissquote, изјави: „Постојат облози дека суровата нафта би можела да порасне до 150, па дури и до 200 долари за барел ако војната не заврши брзо. Верувам дека побарувачката би била силно погодена ако цените се зголемат толку високо. Цените на алуминиумот скокнаа за повеќе од 5% во Азија откако Иран ги нападна производителите на алуминиум во Бахреин и ОАЕ во текот на викендот, додаде таа.

Во меѓувреме, се очекува канцеларката Рејчел Ривс да ги предупреди земјите од Г7 дека мора да се движат побрзо кон чистата енергија за да ги заштитат економиите од глобалните ценовни шокови од нафтата и гасот, додека таа и министерот за енергетика, Ед Милибанд, виртуелно ќе се сретнат со министрите за финансии и енергија на Г7 во понеделник.

Ова доаѓа во време кога бројките од индустријата предупредија дека може да има привремен недостиг на бензинските пумпи во Велика Британија, бидејќи залихите се намалени поради конфликтот на Блискиот Исток, кој веќе ги зголеми просечните цени на бензинот на над 150 пени за литар.