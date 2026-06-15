Пожарот што изби во атарот на селото Долани, Општина Штип е изгаснат, а очевидци тврдат дека е подметнат. Според информациите од Центарот за управување со кризи, вчера попладне добиена е пријава за пожар во кој гори голема површина сува трева, стрниште и нискостеблеста шума.

Во гаснењето учествувале противпожарната бригада од Штип со 4 возила и 15 пожарникари, доброволното противпожарно друштво со 2 возила и 6 доброволци, механизација од јавното претпријатие „Стипион“ од Штип, со 4 трактори кои направиле појас пожарот да не се движи кон селото, како и пожарникари од Радовиш едно возио и оператор на дрон. За гаснење на пожарот бил ангажиран и авион на Дирекцијата за заштита и спасување и екипа од полиција Штип.

„По сведочењата од страна на еден селанец кој се здобил со лесни телесни повреди при обид за гаснење пожарот бил подметнат од две непознати лица кои побегнале“, велат од ЦУК.