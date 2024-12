Избувнаа протести пред парламентот во Грузија поради прекин на преговорите за членство во Европската Унија

Избувнаа насилни судири пред парламентот на Грузија помеѓу полицијата и демонстрантите кои протестирале против одлуката на владата да го одложи започнувањето на преговорите за членство во Европската Унија, во контекст на постизборна криза, пренесува Гласот на Америка.

Илјади луѓе, веќе три дена протестираат на улиците во главниот град на Грузија, Тбилиси. Протестот и избувнувањето пред парламентот се случува по приведувањето на десетици демонстранти од страна на полицијата.

Црноморската земја е потресена со немири откако демократската партија „Грузиски Сон“ прогласи победа на парламентарните избори одржани на 26 октомври. Опозициската партија, која е проевропска, ги смета изборите за фалсификувани.

Полицијата на протестите се спротивставила кон демонстрантите со испукување на гумени куршуми, солзавци и користење водени топови, додека се обидувале да ги запрат демонстрантите, кои фрлале огномети, а од прозорците на парламентот биле видени и молотови коктели.

„Стравувам дека многу луѓе ќе бидат повредени, но не се плашам да стојам тука,“ изјави 39-годишната Тамар Гелашвили за Агенцијата Франс прес.

Протести биле пријавени и во неколку други градови низ Грузија.

„Постапките на некои лица присутни на протестот станаа насилни веднаш по почетокот на протестите. Полицијата ќе реагира соодветно и во согласност со законот при секој прекршок“, изјави министерството за внатрешни работи на Грузија.

Maidan déjà vu in Georgia: Western-backed opposition activists clash with police following decision of Georgian government to suspend EU accession & refusal by opposition & president to recognize results of parliamentary elections. Georgian snipers were involved in false flag… pic.twitter.com/Ak3ejSmSUN

— Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) November 30, 2024