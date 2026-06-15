Пет поетски книги, од вкупно 37 пристигнати од 35 автори, се дел од потесната листа од која годинава ќе се избере добитникот на наградата Златен венец на Струшките вечери на поезијата. Фестивалот ќе започне на 24 јуни со традиционалното засадување на дрво во Паркот на поезијата од страна на годинашниот добитник на наградата, Анеке Брасинга од Холандија, а официјалното отворање ќе биде вечерта во Центарот за култура „Браќа Миладиновци“ во Струга.

Според одлуката на жири-комисијата во потесниот избор од 5 поетски книги во конкуренција за наградата влегуваат „Меко трње“ од Марија Ангеловска, „Во куќата“ од Николина Андова Шопова, „Длабок простор“ од Зоран Анчевски, „Првата ноќ и вториот рај“ од Сузана В. Спасовска и „Болна земја“ од Братислав Ташковски

Годинава Фестивалот ќе се одржи под фестивалското мото „Каде што живее поезијата“, кое е сообразено и со целокупниот визуелен концепт изготвен од креативниот тим на СВП, преку кој се посочува на кревкоста на традицијата и културата, но и за нејзината особеност и трајноста на зборот. За јазикот како куќа на поезијата, за внатрешното и светогледите, за идентитетите и разноликоста. Сето ова е одразено и низ целокупната програма на Струшките вечери на поезијата, кои годинава одбележуваат 65 години од своето постоење.

„Жири-комисијата, согласно Правилникот за наградата, продолжува да работи во тајност до донесувањето на конечната одлука. Поетите од потесниот избор ќе имаат свое претставување на одделен настан на фестивалот, пред официјалното соопштување на добитникот, кое ќе биде на 26 јуни, во 12:30 часот. Наградената книга покрај паричната награда добива и објавување на книгата во превод на англиски јазик, промоција и портрет на следното издание на Струшки вечери на поезијата“, информираат организаторите.