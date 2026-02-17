Советот на јавните обвинители даде позитивно мислење на четворица од петтемина кандидати за функцијата државен јавен обвинител. Поддршка добија актуелната в.д. државна јавна обвинителка Анита Тополова‑Исајловска, обвинителките Ленче Ристоска и Лидија Раичевиќ, како и судијата од Кривичниот суд, Ненад Савевски.

Петтиот кандидат, судијата Владимир Панчевски, беше исклучен уште пред почетокот на разгледувањето на кандидатурите поради неисполнување на критериумот за непрекинат работен стаж.

Според претседателот на Советот, Башким Бесими, секој кандидат мора да ги исполни како општите така и посебните услови. За Панчевски било утврдено дека нема континуиран стаж, односно имал прекини во вршењето на судиската функција, која не ја извршува ниту во моментов.

Бесими нагласи дека членовите на Советот постапиле строго по законските критериуми: „Согласно законот, ги разгледавме сите пријавени кандидати и утврдивме дека ги исполнуваат условите. Сите кандидати имаат долгогодишно искуство – по 15 до 25 години стаж, и затоа дадовме позитивно мислење“, изјави Бесими.

На прашањето зошто кандидатите не биле повикани на интервју, иако Деловникот го дозволува тоа, Бесими објасни дека членовите веќе добро ги познаваат кандидатите и дека нема законска обврска да се спроведе интервју.

Постапката за избор почна со огласот што го распиша Собранието на 12 јануари, со рок за пријавување од 15 дена од објавувањето во Службен весник.

Кандидатите мора да имаат најмалку десет години непрекинат стаж како јавни обвинители или судии од областа на кривичното право.

Согласно Законот за јавното обвинителство, пристигнатите кандидатури од Собранието беа препратени до Владата, која побара мислење од Советот. Советот е должен во рок од 15 дена да ги достави образложените мислења до Владата, по што Владата до Собранието предлага еден од кандидатите со позитивно мислење.