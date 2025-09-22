Ивет Купер: Ако треба да се соочиме со авиони што работат во воздушниот простор на НАТО без дозвола, ќе го сториме тоа

„Доколку треба да се соочиме со авиони што работат во воздушниот простор на НАТО без дозвола, ќе го сториме тоа“, предупредува Ивет Купер, Министерката за надворешни работи од Велика Британија. Таа се надополни со тоа што изјави дека Путин ризикува вооружена конфронтација со НАТО, пренсува Гардијан.

Таа вели дека Русија продолжува да ги „крши своите најосновни обврски според Повелбата на ОН“ со „ескалирање“ на нападите врз Украина и „неодговорни“ акти на упад во полскиот, романскиот и естонскиот воздушен простор.

„Овие најнови акти се опасни и неодговорни. Во најлош случај, тие се намерен обид да се поткопа територијалниот интегритет на суверените нации и европската безбедност. Тие ризикуваат погрешна пресметка, тие отвораат врата за директна вооружена конфронтација меѓу НАТО и Русија.“

Во еден силен пасус, Купер вели дека „здружената сила на НАТО е неспоредлива, а неговата решеност да го брани мирот и безбедноста е непоколеблива.“ „До претседателот Путин, му велам на вашите неодговорни постапки ризикуваат директна вооружена конфронтација меѓу НАТО и Русија. Нашиот сојуз е одбранбен, но немојте да имате илузии. Подготвени сме да преземеме сите потребни чекори за да го одбраниме небото над НАТО и територијата на НАТО. Ние сме будни. Решителни сме и ако треба да се соочиме со авиони што летаат во воздушниот простор на НАТО без дозвола, тогаш ќе го сториме тоа.“

Таа заврши со „Империјалистичкото воено потпалување на Русија е закана за меѓународниот мир и безбедност. Тоа е закана за вредностите и принципите што ја поткрепуваат оваа организација, оваа организација што направи толку многу за да ја поддржи стабилноста и просперитетот во изминатите 80 години, мора да се спротивставиме на тоа за доброто на сите нас.“

Министрите за надворешни работи на Велика Британија и Полска ја предупредија Русија дека се подготвени да се соочат со нивните авиони во воздушниот простор на НАТО, додека предводат група европски лидери во Советот за безбедност на ОН, критикувајќи ја Русија за „неодговорно“ однесување и ескалација на тензиите во регионот откако три борбени авиони влегоа во естонскиот воздушен простор во петокот.

Полскиот Сикорски издаде остро предупредување до Русија, велејќи ѝ на Москва „да не се жали“ ако Полска го собори нејзиниот авион или ракета следниот пат кога ќе влезе во полскиот воздушен простор, а британскиот командант Купер исто така рече дека „доколку треба да се соочиме со авиони што работат во воздушниот простор на НАТО без дозвола, ние ќе го сториме тоа“.

Естонскиот министер за надворешни работи предупреди дека Русија „стана вистинска закана за глобалниот мир и безбедност“, додека се спротивставуваше на обидот на Москва да го минимизира инцидентот и нагласи дека „цврстите факти“ покажуваат јасно „кршење на естонската територија и суверенитет“ од страна на три вооружени и борбено подготвени борбени авиони.

Данскиот министер за надворешни работи предупреди дека „соседите на Русија, не неразумно, се плашат дека би можеле да бидат следни“ по Украина, додека зборуваше за растечките регионални стравови поради агресивното однесување на Русија.

Но, рускиот претставник се фокусираше на агресивно преиспитување на доказите и напаѓање на Европа обвинувајќи ја за „примитивна омраза“ кон Русија, нарекувајќи ги европските лидери „ситни, намрштени русофоби“ водени од „параноја… достигнувајќи височини што не се видени досега“.