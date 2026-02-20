Северна Македонија останува во застој во пристапниот процес кон Европската унија (ЕУ) и покрај одредени позитивни чекори во реформите, се наведува во најновиот нацрт-извештај за напредокот на земјата кој го подготви специјалниот известувач на Европскиот парламент (ЕП) за Македонија, Томас Вајц. Тој официјално ќе го презентира извештајот на 26 февруари пред Комитетот за надворешни работи на парламентот, а клучните забелешки се однесуваат на недоволниот напредок во владеењето на правото, реформата на судството и борбата против корупцијата.

„Судскиот систем, независноста на судовите и обвинителството, како и напорите за зајакнување на владеењето на правото и антикорупциските рамки не напредуваа доволно. Не е постигнат напредок во спречувањето и борбата против корупцијата и корупцијата останува широко распространета во многу области. Потребно е спроведување истраги и донесување конечни пресуди во случаи на корупција на високо ниво, кои би послужиле како пример дека корупцијата се адресира на сите нивоа и дека нема да има неказнивост“, наведено е во нацрт-документот.

Во делот кој се однесува на медиумите и граѓанското општество, се вели дека за поздравување е фактот што Северна Македонија обезбедува соодветни законски гаранции за слободата на изразување, но сепак, се нагласува потребата од понатамошни подобрувања кон создавање вистински поволна средина за слободни и независни медиуми.

„Со загриженост се забележува зголемената концентрација на сопственоста во медиумите. Потребни се посилни заштитни механизми за уредничката независност, транспарентни практики за државно рекламирање и заштита на новинарите. Изразуваме загриженост во врска со кампањите за дезинформации кои ги доведуваат во прашање демократските вредности и целта на земјата за членство во ЕУ. Го поздравуваме поволното опкружување за организациите на граѓанското општество, истовремено нагласувајќи ја потребата тие да бидат повеќе вклучени во приоритетните области и јавните консултации и повикуваме на транспарентно јавно финансирање на организациите на граѓанското општество“, пишува во документот.

Во врска со основните права, во извештајот се забележува дека општата рамка за основните права е во голема мера задоволителна, но ја повикува Владата да ја подобри правната и институционалната рамка во однос на родовата еднаквост и борбата против родово засновано и семејно насилство. Исто така, ја нагласува потребата од продолжување на напорите за подобрување на состојбата на заедниците кои не се мнозински, вклучително и во однос на употребата на јазиците, како и за борба против дискриминацијата и промовирање на различностите.

„Со загриженост се забележува дека речиси и да нема напредок во намалувањето на бариерите со кои се соочуваат лицата со попреченост во повеќето аспекти од животот. Потребно е да се унапреди правната заштита на правата на ЛГБТИК+ лицата и на справување со говорот на омраза насочен кон оваа заедница“, пишува во нацрт-извештајот.