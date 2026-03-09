Министрите за финансии на Г7 денеска ќе разговараат за ослободување на резервите за вонредна состојба, според извештаите, откако војната меѓу САД и Израел со Иран ја искачи цената на суровата нафта над 100 долари за прв пат од 2022 година. Министрите ќе разговараат за ослободувањето на резервите на повик координиран од Меѓународната агенција за енергија (ИЕА), според извештајот на „Фајненшл тајмс“.

Три земји од Г7, вклучувајќи ги и САД, досега наводно изразиле поддршка за ослободувањето на резервите за вонредна состојба, кои ги чуваат 32-те земји-членки на ИЕА низ целиот свет. ИЕА чува стратешки резерви на нафта како дел од систем за вонредна состојба дизајниран да им помогне на земјите да се справат со кризите на цените на нафтата. Американските претставници веруваат дека заедничко ослободување во опсег од 300 до 400 милиони барели би било соодветно, што наводно би претставувало 25% до 35% од 1,2 милијарди барели резерви.

Групите за координација на снабдувањето со нафта и гас на ЕУ, исто така, ќе се состанат во четврток, изјави портпаролот, бидејќи ќе го следат влијанието на конфликтот врз снабдувањето со нафта во блокот. Од земјите на ЕУ се бара да чуваат резерви на нафта што покриваат потрошувачка од 90 дена.

Цената на гасот во Велика Британија за еден месец скокна за 19% на 163 пени за термометар во понеделник наутро. Континенталниот европски репер за еден месец е зголемен за 16% на 62 евра за мегават час.

Цените на нафтата се зголемија, а берзите во Азија, Велика Британија и континентална Европа паднаа во утрово откако континуираното насилство на Блискиот Исток ги поттикна загриженостите на инвеститорите околу кризата во снабдувањето, туркајќи ја суровата нафта Брент на највисоко ниво за четири години и предизвикувајќи распродажба на берзата.

Индексот FTSE 100 на Велика Британија со сини чипови падна за 1,9%. Германскиот DAX падна за речиси 1%, додека францускиот CAC 40 падна за 0,7%. Stoxx Europe 600, кој ги следи најголемите компании низ целиот континент, падна за 1,5%, бришејќи ги сите свои добивки во годината досега.

Најмалку пет енергетски локации во и околу Техеран беа погодени од штрајкови. Кувајтската национална нафтена компанија, исто така, објави превентивно намалување на производството поради одмазднички напади од страна на Иран.

Ормускиот теснец, низ кој обично минуваат околу една петтина од глобалните танкери за нафта и поморски гас, е всушност затворен веќе една недела.

Суровата нафта Брент, меѓународната референтна вредност, скокна за дури 29% на 119,50 долари за барел во раното тргување во понеделник. Ова малку се намали по веста за состанокот на Г7, тргувајќи се со 106,73 долари, што е пораст од 15%.

Иако Доналд Трамп вети дека ќе ја намали инфлацијата и трошоците за енергија, тој во неделата рече дека порастот на цените на нафтата е „многу мала цена што треба да се плати“ за САД „и светот, безбедноста и мирот“, опишувајќи ја како „краткорочна“ последица од војната меѓу САД и Израел против Иран.

Иранскиот режим предупреди дека нападите меѓу САД и Израел ризикуваат уште повеќе да ги зголемат цените. Портпарол на Корпусот на Револуционерната гарда на земјата изјави по нападите врз енергетските постројки: „Ако можете да толерирате нафта по цена од над 200 долари за барел, продолжете со оваа игра“.

Системот за итни резерви на нафта беше воспоставен како дел од создавањето на ИЕА во 1974 година по арапското ембарго на нафта, што предизвика скок на цените на суровата нафта и криза со горивото на западот.

Од своето основање, ИЕА координираше пет колективни ослободувања од резервите, а последните две беа одговор на руската инвазија на Украина.