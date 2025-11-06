Белгискиот Совет за национална безбедност ќе одржи итен состанок откако неидентификувани дронови покренаа безбедносни сомнежи, објави Гардијан. Во вторник навечер, пристигнувањата и поаѓањата на аеродромот во Брисел, најпрометниот во земјата, беа прекинати неколку часа.

Полицијата и армијата забележале четири дрона над воената база Шафен кај градот Диест. Белгиските власти веќе истражуваат неколку прелети на дронови над воени бази, меѓу кои и Клајне-Брогел, каде што се наоѓаат F-16 авионите на Белгија и каде, според медиумите, се чуваат американски нуклеарни боеви глави.

Белгискиот министер за одбрана Тео Франкен изјави пред парламентот дека инцидентите изгледаат координирани.

„Ова не е случајна активност, има повеќе индикации дека се работи за структурирана и организирана операција“, рече тој.

Инцидентите се случуваат во момент на зголемени тензии меѓу Белгија и Русија. Во последните недели, Москва реагираше на изјавите на Франкен, кој во интервју рече дека не се плаши од нуклеарен напад врз Брисел, бидејќи „НАТО би ја срамнил Москва со земја“.

Покрај тоа, Белгија ги разочара европските сојузници со тоа што го блокираше планот на ЕУ да и додели на Украина позајмица од 140 милијарди евра од руските замрзнати средства во Брисел.

Министерот за внатрешни работи Бернар Кантен изјави дека повторувањето на вакви инциденти директно ја загрозува националната безбедност и повика на итен состанок на Советот за национална безбедност, во кој членуваат премиерот Барт де Вевер, највисоките министри, како и претставници од полицијата и безбедносните служби.

„Мораме да дејствуваме смирено, сериозно и координирано“, напиша Кантен на Х.

Во меѓувреме, аеродромот во Брисел предупреди патници дека можно е доцнење и во наредните денови, откако 95 летови беа откажани, а околу 500 патници ја поминале ноќта на аеродромот поради прекините.

Белгиските власти најавија дека ќе ја засилат воздушната контрола и безбедносниот надзор додека трае истрагата за потеклото и целта на дроновите.