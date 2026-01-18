Амбасадорите од 27-те земји членки на ЕУ ќе се состанат денеска на итен состанок, откако американскиот претседател Доналд Трамп најави бран зголемени царини против европските сојузници, сè додека на САД не им биде дозволено да го купат Гренланд, пренесува „Гардијан“.

Кипар, кој го држи шестмесечното ротирачко претседателство со ЕУ, соопшти доцна синоќа дека го свикал состанокот за недела. Дипломати на ЕУ изјавија дека тој треба да започне во 17 часот.

Во објава во саботата на Truth Social, Трамп изјави дека ќе воведе царина од 10% за Данска, Норвешка, Шведска, Франција, Германија, Обединетото Кралство, Холандија и Финска, почнувајќи од 1 февруари, „за сите и секои производи испратени во САД“, како и дека царината ќе се зголеми на 25% од 1 јуни.

„Оваа царина ќе биде доспеана и наплатлива сè додека не се постигне договор за целосна и тотална купопродажба на Гренланд“, напиша Трамп.

Долгогодишниот интерес на претседателот за стекнување на Гренланд „на еден или на друг начин“ стана опсесија откако американската рација во почетокот на јануари доведе до заробување на венецуелскиот претседател Николас Мадуро. Иако Трамп тврди дека сегашниот статус на арктичката територија претставува закана за националната безбедност на САД, тоа е оспорено од американските сојузници, вклучително и Данска.