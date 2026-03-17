Италија е најновата европска земја, по Велика Британија, Германија и Грција, што реагира претпазливо на барањето на Доналд Трамп сојузниците да помогнат во отворањето на Ормускиот теснец. Италијанскиот министер за надворешни работи, Антонио Тајани, им изјави на новинарите во Брисел дека Италија ги зајакнува поморските мисии на ЕУ во Црвеното Море.

Но, тој додаде: „Сепак, не мислам дека овие мисии можат да се прошират за да го вклучат Ормускиот теснец, особено затоа што тие се мисии против пиратство и одбранбени мисии“.

Заменик-премиерот на Луксембург, Ксавиер Бетел, рече дека неговата земја нема да попушти на уцените од САД да се придружи на војната, велејќи: „Ние сме многу среќни што сме корисни со сателити и со комуникации, но, не нè сметајте со војници и со машини“.

Повикот на Трамп до земјите, вклучувајќи ги Франција и Велика Британија, да испратат воени бродови за да помогнат во деблокирањето на теснецот, наиде на ладен одговор и покрај тоа што Владите ширум светот се погодени од зголемените цени на енергијата. Секое воено вклучување би ги довеле таквите земји вовлечени во ескалацијата на војната, која ја започнаа САД и Израел нелегално, според многу правни експерти. Освен широко распространетата економска цена и сериозните последици за регионалната стабилност, војната веќе имаше катастрофална човечка цена со висок број на цивилни жртви и во Иран и во Либан од воздушните напади на САД и Израел.

Трамп предложи сојузниците да придонесат со поморски средства како што се миноловци – бродови што Европа ги има повеќе од Америка. Но, европските влади досега се спротивставија на притисокот на претседателот. Шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас, повика на дипломатски напор за да се добие нафта и гас низ Ормутскиот теснец, моделирана според иницијативата што ѝ овозможи на Украина да го извезува своето жито во светот.

Зборувајќи на прес-конференција на Даунинг стрит, премиерот на Велика Британија, Кир Стармер, рече дека бил јасен во своите цели за војната, која влезе во својата трета недела.

Стармер рече: „Прво, ние ќе ги заштитиме нашите луѓе во регионот. Второ, додека преземаме неопходни мерки за да се одбраниме себеси и нашите сојузници, нема да бидеме вовлечени во поширока војна. И трето, ќе продолжиме да работиме кон брзо решение што ќе ја врати безбедноста и стабилноста во регионот и ќе ја запре иранската закана за неговите соседи“.

Стармер им рече на новинарите дека работи со сојузниците на план за повторно отворање на Ормускиот теснец, откако се спротивстави на барањата на Доналд Трамп да испрати воени бродови на Кралската морнарица за да помогнат во обезбедувањето на виталната бродска рута. Тој рече дека Велика Британија работи со земјите, вклучувајќи ги и европските сојузници, на одржлив план за повторно отворање на теснецот.

Претходно и Грција најави дека нема да се вклучи во никакви воени операции во Ормутскиот теснец.

Иран нападна бродови и наводно почна да поставува мини во теснецот, со што всушност го затвори за морски сообраќај, што доведе до огромен пораст на глобалните цени на нафтата. Минатата година, околу 20 милиони барели нафта минуваа низ теснецот секој ден.