Обвинителите во Милано отворија истрага за Италијанци кои наводно им плаќале на припадниците на војската на босанските Срби за патувања во Сараево за да можат да убиваат граѓани за време на четиригодишната опсада на градот во 1990-тите. Повеќе од 10.000 луѓе беа убиени во Сараево од постојано гранатирање и снајперски оган помеѓу 1992 и 1996 година во она што беше најдолгата опсада во модерната историја, откако Босна и Херцеговина прогласи независност од Југославија.

Снајперистите беа можеби најстрашниот елемент од животот под опсада во Сараево, бидејќи тие ги убиваа луѓето на улиците, вклучително и децата, на случаен избор, како да е видео игра или сафари.

Групи Италијанци и други националности, таканаречени „снајпер туристи“, се тврди дека учествувале во масакрот откако платиле големи суми пари на војници кои припаѓале на војската на Радован Караџиќ, поранешниот лидер на босанските Срби, кој во 2016 година беше прогласен за виновен за геноцид и други злосторства против човештвото, за да бидат транспортирани до ридовите околу Сараево за да можат да пукаат во населението од задоволство.

Сараево се наоѓа во котлина опкружена со планини, што го олеснило неговото отсекување и напад врз него.

Обвинителите од Милано, предводени од Алесандро Гоби, започнаа истрага насочена кон идентификување на вмешаните Италијанци по обвинение за доброволно убиство отежнато од суровост и подмолни мотиви. Истрагата произлезе од тужба поднесена од Ецио Гавацени, писател од Милано, кој собрал докази за обвинувањата, како и извештај испратен до обвинителите од поранешната градоначалничка на Сараево, Бенџамина Кариќ.

Гавацени рече дека првпат прочитал извештаи за наводните снајперски туристи во италијанскиот печат во 1990-тите, но дури откако го гледал „Сараево Сафари“, документарец од 2022 година од словенечкиот режисер Миран Зупанич, почнал да истражува понатаму. Во документарецот, поранешен српски војник и изведувач тврделе дека групи западњаци ќе пукаат врз цивилното население од ридовите околу Сараево. Неговите тврдења се жестоко негирани од српските воени ветерани.

„Сараево Сафари беше почетна точка“, рече Гавацени. „Почнав преписка со директорот и оттаму ја проширив мојата истрага сè додека не собрав доволно материјал за да им го презентирам на обвинителите во Милано.“

Гавацени тврдеше дека наводно биле вклучени „многу, многу, многу Италијанци“, без да даде бројка. „Имало Германци, Французи, Англичани… луѓе од сите западни земји кои платиле големи суми пари за да бидат однесени таму за да пукаат во цивили.“

Гавацени додаде: „Немало политички или религиозни мотиви. Тие биле богати луѓе кои оделе таму за забава и лично задоволство. Зборуваме за луѓе кои сакаат оружје, а можеби одат на стрелиште или на сафари во Африка.“

Тој тврдеше дека осомничените италијански лица ќе се сретнат во северниот град Трст и ќе патуваат во Белград, од каде што војниците од босанските Срби ќе ги придружуваат до ридовите на Сараево. „Имало сообраќај на воени туристи кои оделе таму за да пукаат во луѓе“, рече тој. „Јас го нарекувам тоа рамнодушност кон злото.“

Гавацени рече дека идентификувал некои од италијанските лица за кои се тврди дека биле вклучени и за кои се очекува обвинителите да ги испрашаат во наредните недели.

Веројатно најпознати смртни случаи од снајперски оган се Бошко Бркиќ и Адмира Исмиќ, двојка документирана во филмот „Ромео и Јулија во Сараево“, кои беа убиени од снајперист во 1993 година додека се обидуваа да преминат мост. Нивните тела останаа на ничија земја помеѓу позициите на босанските и босанските Срби неколку дена. Фотографиите беа објавени нашироко и станаа симбол на случајноста и нечовечноста на војната.

Главната улица што води кон Сараево, булеварот Меша Селимовиќ, беше наречена „Снајперска алеја“ бидејќи стана исклучително опасна, но не можеше да се избегне бидејќи беше патот до аеродромот во Сараево. Во трамваите и автобусите насекаде имаше знаци за предупредување од снајпер.

Николa Бригида, адвокат кој му помогна на Гавацени да го подготви својот случај, рече: „Доказите собрани по долгата истрага се добро поткрепени и би можеле да доведат до сериозна истрага за идентификување на виновниците. Исто така, постои и извештај од поранешниот градоначалник на Сараево“.