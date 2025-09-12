пет, 12 септември, 2025

ИТ Блокада и Академскиот пленум заеднички ја формираат базата на податоци „За денот потоа“

Базата на податоци ќе биде основа за обезбедување правна и медицинска поддршка на оние кои претрпеле каков било вид насилство од страна на актуелната српска влада

Сања Наумовска

ИТ Блокада и Академскиот пленум постигнаа договор за интегрирање на базите на податоци на овие две иницијативи во еден систем „За денот потоа“. Оваа заедничка база на податоци ќе биде основа за обезбедување правна и медицинска поддршка на оние кои претрпеле каков било вид насилство од страна на актуелната српска влада. Базата на податоци ќе содржи и документирани нелегални дејствија, така што, денот по промената на владата, сите одговорни ќе можат да бидат гонети. Овој пат, никој не смее да биде заборавен.
„ИТ Блокада ќе создаде веб-страница каде што сите случаи на физичко и психолошко насилство, како и правно насилство што резултирало со губење на работното место, ќе бидат јавно достапни, а сите претходни инволвирани ќе бидат контактирани за да се добие дозвола за јавно објавување на нивните случаи. Доколку некој сака неговиот случај да остане анонимен, тогаш овие податоци ќе останат заштитени во внатрешната база на податоци“, информираат од Академски пленум.
Со комбинирање на ресурсите на ИТ Блокада и Академскиот пленум, посочуваат од иницијативите, се гарантира дека репресијата нема да остане скриена и дека никој нема да избега од одговорност за нелегалните дејствија и насилството извршено под овој режим.

