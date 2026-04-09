„Њујорк тајмс“ го откри потенцијалниот идентитет на креаторот на Биткоинот, кој веќе 17 години го користи псевдонимот „Сатоши Накамото“.

Со години, креаторот на биткоини Сатоши Накамото немаше никаков траг за постоење и каде се наоѓа човекот. Сега, истрага од 10.000 зборови на „Њујорк тајмс“ можеби ја разоткри мистеријата, која осоцираше дека креаторот на Биткоинот со голема сигурност е британскиот криптограф д-р Адам Бек, со севдонимот Накамото.

Новинарите во крипто и долгогодишните ветерани во индустријата шпекулираат за вистинскиот идентитет на Сатоши Накамото повеќе од една деценија. Безброј статии, документарци и неколку тужби се испратени во потрагата. Надвор од чистата љубопитност, и крипто ентузијастите и скептиците имаат причина да се грижат.

Накамото има речиси митски статус на клучна фигура во светот на дигиталните средства. Неговиот изум го водеше крипто пазарот од 2,4 трилиони долари. Познато е дека псевдонимниот креатор контролира 1,1 милион биткоини, приближно 44% повеќе од најголемиот корпоративен сопственик на биткоини во светот, „Стратеџи“.

Дури и надвор од врската со Накамото, Бек, кој наполнува 56 години во јули, даде непроценлив придонес во крипто.

Во 1997 година, Бек измисли филтер за спам-пораки познат како Hashcash. Неговиот основен алгоритам, познат како доказ за работа, продолжи да го обликува истражувањето на криптовалутите во следната деценија. Тој стана камен-темелник на она што го направи биткоинот да функционира по години неуспешни обиди за создавање дигитална валута.

Сатоши дури и му испратил мејл на Бек во месеците пред да го објави белиот документ за биткоин за да се осигури дека правилно ја цитира работата на Бек. А врските меѓу двајцата криптографи одат многу подлабоко, според извештајот.

Главниот заклучок од истрагата на „Њујорк тајмс“ е дека пишувањето на Сатоши најмногу се совпаѓа со она на Бек. Финскиот програмер Марти Малми, кој работеше со Сатоши во раните денови на биткоинот, објави стотици размени на е-пораки како дел од судски случај.

Истражувачкиот новинар на „Њујорк тајмс“, Џон Кериру, со помош на експертот за вештачка интелигенција Дилан Фридман, ја собра целата кореспонденција од три важни интернет-мејлинг-листи што опфаќаат децении. Тие го споредија материјалот со сите познати дела на Сатоши. Бек се покажа како најблизок до него во секоја од трите анализи на пишување извршени во истрагата.

Значајни необичности што Сатоши и Бек ги споделија вклучуваат пишување два празни места помеѓу речениците, користење британски правопис и злоупотреба на цртички на ист начин. Кериру предлага дека Бек ги напишал тие е-пораки сам на себе како начин да создаде насловна приказна.

Бек ги негираше наодите на „Њујорк тајмс“, и во статијата и на X, каде што објави: „Јас не сум Сатоши, но рано се фокусирав на позитивните општествени импликации од криптографијата, онлајн приватноста и електронските пари, па оттука и мојот активен интерес од ~1992 година па наваму за применето истражување на е-кеш, технологија за приватност на листата на сајферпанкери, што доведе до хашкеш и други идеи“.

Но, сличностите помеѓу Сатоши и Бек се безбројни, според истрагата.

Како што објаснува NYT, она што прво ја поттикнало истрагата за Сатоши било гледањето на серијата на Кареиру на HBO во која се обидел да ја открие мистеријата на Сатоши. „Како се однесувал Бек за време на интервјуто во тој документарец“ го разбудило интересот на Кареиру.

„Откако наидов на многу лажговци и развив некаква експертиза во нивните раскажувања, однесувањето на г-дин Бек – неговите лукави очи, неговиот несмасен смев, отсечното движење на левата рака – ми се чинеше сомнително. Кога се појавија одјавните титули, ја репродуцирав сцената неколку пати на мојот телевизор“, напиша Кареиру.

Неодамна – и клучно за почетокот на истрагата – Бек стана извршен директор на BSTR, компанија за финансии што поседува повеќе од 30.000 биткоини. Таа треба да излезе на берза преку обратно спојување со компанија за бланко чекови контролирана од Кантор Фицџералд.

Времето за тоа официјално спојување беше одложувано многу пати во последните месеци и сега се очекува пред крајот на вториот квартал.

Сепак, една импликација е дека како извршен директор на компанија во процес на излегување на берза, Бек е должен да открие каков било информативен материјал на инвеститорите според американскиот закон за хартии од вредност. Кареиру признава дека не бил свесен за оваа динамика кога конечно го интервјуирал мистериозно нервозниот Бек.

„Тајна залиха од 1,1 милион монети што би можеле да го срушат пазарот на биткоини ако одеднаш се продадат, на пример, веројатно би се сметала за материјална“, се истакнува во статијата.