вто, 4 ноември, 2025

Истрага за убиство во Сретеново, заедно пиеле, се скарале, па го тепал до смрт

Осомничениот и убиениот биле пријатели, заедно седеле и пиеле, но во еден момент меѓу нив настанала вербална расправија која преминала во физичка пресметка

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Фото: Pixabay.com

Основното јавно обвинителство Гевгелија започна истражна постапка против едно лице за кривично дело убиство извршено минатата недела во дојранското село Сретеново. Според информациите од Обвинителството, осомничениот, на 1 ноември попладнето, во близина на угостителски објект во селото со умисла го лишил од живот Никола Тимев.

Осомничениот и убиениот биле пријатели, заедно седеле и пиеле, но во еден момент меѓу нив настанала вербална расправија која преминала во физичка пресметка.

Осомничениот најпрво го удирал оштетениот со раце и нозе, а потоа и со метална шипка, нанесувајќи му повеќе од десетина скршеници на раце, нозе и на черепот. Од ударите кои траеле речиси половина час, оштетениот не успеал да се одбрани и се здобил со тешки телесни повреди и обилно крварење, а осомничениот го оставил и побегнал. Повредениот го забележале случајни минувачи кои повикале итна медицинска помош и тој бил пренесен во Медицинскиот центар во Гевгелија, но починал како резултат на здобиените повреди.

Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка достави и предлог за притвор за осомничениот, бидејќи постои опасност од бегство и можност тој да ја попречува постапката со влијание врз сведоците кои треба да бидат испитани во текот на истрагата.

