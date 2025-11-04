Истрага за убиство во Сретеново, заедно пиеле, се скарале, па го тепал до смрт

Основното јавно обвинителство Гевгелија започна истражна постапка против едно лице за кривично дело убиство извршено минатата недела во дојранското село Сретеново. Според информациите од Обвинителството, осомничениот, на 1 ноември попладнето, во близина на угостителски објект во селото со умисла го лишил од живот Никола Тимев.

Осомничениот и убиениот биле пријатели, заедно седеле и пиеле, но во еден момент меѓу нив настанала вербална расправија која преминала во физичка пресметка.

Осомничениот најпрво го удирал оштетениот со раце и нозе, а потоа и со метална шипка, нанесувајќи му повеќе од десетина скршеници на раце, нозе и на черепот. Од ударите кои траеле речиси половина час, оштетениот не успеал да се одбрани и се здобил со тешки телесни повреди и обилно крварење, а осомничениот го оставил и побегнал. Повредениот го забележале случајни минувачи кои повикале итна медицинска помош и тој бил пренесен во Медицинскиот центар во Гевгелија, но починал како резултат на здобиените повреди.

Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка достави и предлог за притвор за осомничениот, бидејќи постои опасност од бегство и можност тој да ја попречува постапката со влијание врз сведоците кои треба да бидат испитани во текот на истрагата.